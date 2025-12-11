TMW Radio Lamanna: "Genoa, De Rossi ha dato la scossa. Fiorentina, ora sbrigati"

A intervenire in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il portiere ‪Eugenio Lamanna.

Un pensiero su De Rossi e del suo impatto al Genoa:

"Ha dato una scossa il suo arrivo, lo dicono i risultati. Genova vive di entusiasmo, quando arriva un allenatore in corsa in una pizza del genere deve più lavorare sull'aspetto mentale, perché i giocatori ci sono. E' stato bravo finora a lavorare sul piano mentale. Sicuramente ha passato certi momenti negativi da giocatore e da allenatore la gestione è diversa, ma avendo vissuto certe cose incide nei comportamenti di queste situazioni. Finora è stato bravo a ricreare entusiasmo, che per la piazza è fondamentale. Quando c'è stato un esonero, qualche problema di gruppo può esserci, perché non ottenere risultati ti porta delle insicurezze. Chi ti porta sicurezza invece porta a incanalare le energie mentali nel verso giusto, senza sprecarle in cose negative".

Fiorentina, come commenta la lite Kean-Mandragora?

"E' una situazione molto difficile e avere giocatori che vogliono tirare un rigore pesante è positivo almeno. Il rigorista è scelto non a caso, per me è giusto rispettarlo, poi sta al gruppo andare avanti e guai a fossilizzarsi su certe cose. Per il resto la Fiorentina ha tutto per tirarsi fuori da questa situazione ma non c'è più tempo per aspettare. Zero vittorie, ok pensare che ne usciranno ma devono farlo velocemente di uscire da questa situazione. Serve cominciare a fare dei passi in avanti".

Sulla lotta scudetto che dice?

"Come organico vedo più avanti l'Inter, il fatto di lottare in alto anche in Champions è più pronta al doppio impegno. Il Napoli ha avuto diversi infortuni importanti, in campionato sta rispondendo bene. Anche il Milan sta facendo bene, ma anche la Roma arriverà fino in fondo. Gasperini è uno dei migliori in giro".