Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini
Come ogni sabato torna stasera alle ore 18 su Rai2 Dribbling, trasmissione storica della Rai condotta da Paolo Paganini. In studio ci saranno Bruno Giordano, Sebino Nela ed Erika Calvani. Riflettori puntati sulla 14ª giornata di serie A. Filo diretto con i telespettatori attraverso i social con Simona Cantoni. In questa puntata un’intervista esclusiva ad Abel Balbo. Focus su Napoli-Juventus con un collegamento dalla città partenopea curato da Alessandra D’Angiò.
Non mancherà come al solito uno spazio mercato con il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini. Tra i temi trattati anche la situazione relativa al possibile arrivo di un centrocampista a gennaio sia per la Juventus che per il Napoli. Per i bianconeri le ipotesi più calde sono quelle di Milinkovic-Savic e Kessié. Per gli azzurri l’opzione principale è Mainoo con Pellegrini possibile sorpresa.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.