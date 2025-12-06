L'ex Lazio Rambaudi: "Questa squadra mi dà la sensazione che ci crede in quello che fa"

Intervenuto sulle frequenze di Radiosei, Roberto Rambaudi ha analizzato il successo della Lazio in Coppa Italia contro il Milan: "Grande risultato, per dare continuità alle prestazioni, per il morale, per la consapevolezza - ha esordito come riportano i colleghi di Lalaziosiamonoi.it - il tutto in attesa del recupero degli infortunati. Partita seria, di grande attenzione".

"E la Lazio - ha sottolineato l'ex calciatore biancoceleste - ha fatto bene anche bene quando ad un certo punto c’è stato il pressing avversario. Paradossalmente abbiamo fatto meglio a Milano che ieri, ma ieri era una finale, serviva attenzione contro una squadra forte e la Lazio ha dimostrato di avere dei valori tecnici importanti per poter essere protagonista in questo campionato".

Per quanto riguarda invece Noslin "l’ho visto più in fiducia - ha proseguito - perché è stato scelto, è stato la prima opzione; l’ho visto più sicuro, in fiducia, pronto a tentare qualche giocata. Guendouzi deve fare di più, da lui mi aspetto molto di più. Questa squadra mi dà la sensazione che ci crede in quello che fa, stando al linguaggio del corpo".