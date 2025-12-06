Serie C, 17ª giornata: derby toscano e scontri diretti per la salvezza. Il programma di oggi

Il 17° turno del campionato di Serie C, inaugurato dagli anticipi di ieri sera, con il successo del Trento sul Cittadella (1-0) nel Girone A e la vittoria del Catania sul Crotone (2-0) nel Girone C, entra nel vivo oggi con un programma ricco di sfide che promettono scintille sia in vetta che in zona salvezza.

GIRONE A

Nel raggruppamento del Nord, il successo del Trento sul Cittadella (ora quarto) non ha modificato la situazione per la vetta, saldamente nelle mani del Vicenza (42 punti). La sfida del sabato (ore 14:30) è Pro Vercelli-Renate. Entrambe le squadre navigano nella zona di metà classifica, appaiate a 23 punti. La vincente può approfittare del rallentamento del Cittadella per consolidarsi in zona playoff.

GIRONE B

Il Girone B si infiamma con il derby Livorno-Arezzo. Attenzione anche a Pianese-Gubbio, un duello tra due squadre che con 18 punti ciascuna sperano di agganciare in via definitiva la zona playoff.

GIRONE C

Il Girone C, aperto dall'anticipo del Catania (37 punti) che allunga sulla seconda, presenta quattro sfide cruciali oggi. Alle 14:30 i riflettori sono puntati sulo scontro salvezza Siracusa-Foggia. La squadra siciliana (13 punti) sta vivendo il suo miglior momento, con tre risultati utili nelle ultime quattro gare e la zona salvezza ora a soli tre punti di distanza. Sempre alle 14:30, il Sorrento (16 punti) ospita il Potenza (23 punti). I padroni di casa cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona rossa, mentre i lucani in caso di vittoria supererebbero il Crotone sconfitto ieri sera.

Gli ultimi due incontri del sabato si giocano alle 17:30:

Giugliano-Team Altamura: Un confronto diretto tra due squadre a rischio che con 15 e 16 punti cercano disperatamente la vittoria per non farsi risucchiare definitivamente nella zona pericolosa.

Casarano-Latina: Il Casarano (24 punti) cerca continuità per restare nella zona alta, ospitando il Latina (14 punti) che ha bisogno di un risultato per uscire dalla crisi.

Di seguito il quadro completo del turno con le classifiche dei gironi (fra parentesi il numero di gare disputate):

SERIE C (16), 17ª GIORNATA

GIRONE A

Trento-Cittadella 1-0

90'+1 Capone

Sabato 6 dicembre

Ore 14:30 - Pro Vercelli-Renate

Domenica 7 dicembre

Ore 12:30 - Arzignano Valchiampo-Inter U23

Ore 14:30 - Novara-Vicenza

Ore 14:30 - Union Brescia-Lumezzane

Ore 17:30 - Pro Patria-Dolomiti Bellunesi

Lunedì 8 dicembre

Ore 14:30 - Albinoleffe-Ospitaletto Franciacorta

Ore 14:30 - Lecco-Alcione

Ore 14:30 - Virtus Verona-Pergolettese

Ore 15:00 - Giana Erminio-Triestina

Classifica - Vicenza 42 (16), Union Brescia 30 (16), Lecco 30 (16), Cittadella 28 (17), Alcione Milano 27 (16), Inter U23 26 (16), Trento 23 (17), Pro Vercelli 23 (16), Giana Erminio 20 (16), Renate 20 (16), Novara 19 (16), Dolomiti Bellunesi 18 (16), Lumezzane 17 (16), Arzignano 17 (16), AlbinoLeffe 17 (16), Ospitaletto 15 (16), Pergolettese 14 (16), Virtus Verona 13 (16), Pro Patria 12 (16), Triestina -5 (16)

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Sabato 6 dicembre

Ore 14:30 - Livorno-Arezzo

Ore 14:30 - Pianese-Gubbio

Ore 17:30 - Bra-Campobasso

Domenica 7 dicembre

Ore 12:30 - Guidonia Montecelio-Juventus Next Gen

Ore 14:30 - Perugia-Ternana

Ore 14:30 - Torres-Pineto

Ore 17:30 - Ravenna-Pontedera

Lunedì 8 dicembre

Ore 14:30 - Ascoli-Forlì

Ore 14:30 - Carpi-Vis Pesaro

Riposa: Sambenedettese

Classifica - Arezzo 38 (15), Ravenna 38 (16), Ascoli 29 (15), Guidonia Montecelio 24 (15), Carpi 24 (15), Pineto 23 (15), Forlì 21 (15), Ternana 21 (15), Vis Pesaro 20 (15), Campobasso 19 (15), Gubbio 18 (15), Pianese 18 (15), Juventus Next Gen 18 (15), Sambenedettese 17 (16), Livorno 15 (16), Perugia 12 (15), Pontedera 12 (15), Bra 11 (15), Torres 8 (15)

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Catania-Crotone 2-0

14' Corbari (16), 52' Lunetta

Sabato 6 dicembre

Ore 14:30 - Casarano-Latina

Ore 14:30 - Siracusa-Foggia

Ore 14:30 - Sorrento-Potenza

Ore 17:30 - Giugliano-Team Altamura

Domenica 7 dicembre

Ore 14:30 - Monopoli-Atalanta U23

Ore 14:30 - Salernitana-Trapani

Ore 17:30 - Audace Cerignola-Casertana

Ore 17:30 - Cavese-Benevento

Ore 17:30 - Cosenza-Picerno

Classifica - Catania 37 (17), Benevento 32 (16), Salernitana 31 (16), Cosenza 29 (16), Casertana 28 (16), Crotone 24 (17), Casarano 24 (16), Potenza 23 (16), Monopoli 23 (16), Audace Cerignola 22 (16), Atalanta U23 21 (16), Trapani 21 (16), Cavese 17 (16), Sorrento 16 (16), Team Altamura 16 (16), Giugliano 15 (16), Latina 14 (16), Foggia 14 (16), Siracusa 13 (16), Picerno 13 (16)

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva