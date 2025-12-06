Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, 17ª giornata: derby toscano e scontri diretti per la salvezza. Il programma di oggi

Serie C, 17ª giornata: derby toscano e scontri diretti per la salvezza. Il programma di oggiTUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 09:19Serie C
Luca Bargellini

Il 17° turno del campionato di Serie C, inaugurato dagli anticipi di ieri sera, con il successo del Trento sul Cittadella (1-0) nel Girone A e la vittoria del Catania sul Crotone (2-0) nel Girone C, entra nel vivo oggi con un programma ricco di sfide che promettono scintille sia in vetta che in zona salvezza.

GIRONE A
Nel raggruppamento del Nord, il successo del Trento sul Cittadella (ora quarto) non ha modificato la situazione per la vetta, saldamente nelle mani del Vicenza (42 punti). La sfida del sabato (ore 14:30) è Pro Vercelli-Renate. Entrambe le squadre navigano nella zona di metà classifica, appaiate a 23 punti. La vincente può approfittare del rallentamento del Cittadella per consolidarsi in zona playoff.

GIRONE B
Il Girone B si infiamma con il derby Livorno-Arezzo. Attenzione anche a Pianese-Gubbio, un duello tra due squadre che con 18 punti ciascuna sperano di agganciare in via definitiva la zona playoff.

GIRONE C
Il Girone C, aperto dall'anticipo del Catania (37 punti) che allunga sulla seconda, presenta quattro sfide cruciali oggi. Alle 14:30 i riflettori sono puntati sulo scontro salvezza Siracusa-Foggia. La squadra siciliana (13 punti) sta vivendo il suo miglior momento, con tre risultati utili nelle ultime quattro gare e la zona salvezza ora a soli tre punti di distanza. Sempre alle 14:30, il Sorrento (16 punti) ospita il Potenza (23 punti). I padroni di casa cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona rossa, mentre i lucani in caso di vittoria supererebbero il Crotone sconfitto ieri sera.
Gli ultimi due incontri del sabato si giocano alle 17:30:
Giugliano-Team Altamura: Un confronto diretto tra due squadre a rischio che con 15 e 16 punti cercano disperatamente la vittoria per non farsi risucchiare definitivamente nella zona pericolosa.
Casarano-Latina: Il Casarano (24 punti) cerca continuità per restare nella zona alta, ospitando il Latina (14 punti) che ha bisogno di un risultato per uscire dalla crisi.

Di seguito il quadro completo del turno con le classifiche dei gironi (fra parentesi il numero di gare disputate):

SERIE C (16), 17ª GIORNATA
GIRONE A
Trento-Cittadella 1-0
90'+1 Capone

Sabato 6 dicembre
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Renate
Domenica 7 dicembre
Ore 12:30 - Arzignano Valchiampo-Inter U23
Ore 14:30 - Novara-Vicenza
Ore 14:30 - Union Brescia-Lumezzane
Ore 17:30 - Pro Patria-Dolomiti Bellunesi
Lunedì 8 dicembre
Ore 14:30 - Albinoleffe-Ospitaletto Franciacorta
Ore 14:30 - Lecco-Alcione
Ore 14:30 - Virtus Verona-Pergolettese
Ore 15:00 - Giana Erminio-Triestina

Classifica - Vicenza 42 (16), Union Brescia 30 (16), Lecco 30 (16), Cittadella 28 (17), Alcione Milano 27 (16), Inter U23 26 (16), Trento 23 (17), Pro Vercelli 23 (16), Giana Erminio 20 (16), Renate 20 (16), Novara 19 (16), Dolomiti Bellunesi 18 (16), Lumezzane 17 (16), Arzignano 17 (16), AlbinoLeffe 17 (16), Ospitaletto 15 (16), Pergolettese 14 (16), Virtus Verona 13 (16), Pro Patria 12 (16), Triestina -5 (16)

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Sabato 6 dicembre
Ore 14:30 - Livorno-Arezzo
Ore 14:30 - Pianese-Gubbio
Ore 17:30 - Bra-Campobasso
Domenica 7 dicembre
Ore 12:30 - Guidonia Montecelio-Juventus Next Gen
Ore 14:30 - Perugia-Ternana
Ore 14:30 - Torres-Pineto
Ore 17:30 - Ravenna-Pontedera
Lunedì 8 dicembre
Ore 14:30 - Ascoli-Forlì
Ore 14:30 - Carpi-Vis Pesaro
Riposa: Sambenedettese

Classifica - Arezzo 38 (15), Ravenna 38 (16), Ascoli 29 (15), Guidonia Montecelio 24 (15), Carpi 24 (15), Pineto 23 (15), Forlì 21 (15), Ternana 21 (15), Vis Pesaro 20 (15), Campobasso 19 (15), Gubbio 18 (15), Pianese 18 (15), Juventus Next Gen 18 (15), Sambenedettese 17 (16), Livorno 15 (16), Perugia 12 (15), Pontedera 12 (15), Bra 11 (15), Torres 8 (15)

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Catania-Crotone 2-0
14' Corbari (16), 52' Lunetta

Sabato 6 dicembre
Ore 14:30 - Casarano-Latina
Ore 14:30 - Siracusa-Foggia
Ore 14:30 - Sorrento-Potenza
Ore 17:30 - Giugliano-Team Altamura
Domenica 7 dicembre
Ore 14:30 - Monopoli-Atalanta U23
Ore 14:30 - Salernitana-Trapani
Ore 17:30 - Audace Cerignola-Casertana
Ore 17:30 - Cavese-Benevento
Ore 17:30 - Cosenza-Picerno

Classifica - Catania 37 (17), Benevento 32 (16), Salernitana 31 (16), Cosenza 29 (16), Casertana 28 (16), Crotone 24 (17), Casarano 24 (16), Potenza 23 (16), Monopoli 23 (16), Audace Cerignola 22 (16), Atalanta U23 21 (16), Trapani 21 (16), Cavese 17 (16), Sorrento 16 (16), Team Altamura 16 (16), Giugliano 15 (16), Latina 14 (16), Foggia 14 (16), Siracusa 13 (16), Picerno 13 (16)

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Arezzo, Bucchi: "Occhi al Livorno. Non è più la stessa squadra. Fino alla sosta in... Arezzo, Bucchi: "Occhi al Livorno. Non è più la stessa squadra. Fino alla sosta in una bolla"
Al via la 17ª giornata del campionato di Serie C. Stasera si apre anche con Catania-Crotone... Al via la 17ª giornata del campionato di Serie C. Stasera si apre anche con Catania-Crotone
Pattarello via da Arezzo a gennaio? L'agente: "Squadre di Serie B interessate" Pattarello via da Arezzo a gennaio? L'agente: "Squadre di Serie B interessate"
Altre notizie Serie C
Serie C, 17ª giornata: derby toscano e scontri diretti per la salvezza. Il programma... Serie C, 17ª giornata: derby toscano e scontri diretti per la salvezza. Il programma di oggi
Virtus Verona, Fresco: “Servono punti, ma senza fretta, nessuna gara è decisiva” Virtus Verona, Fresco: “Servono punti, ma senza fretta, nessuna gara è decisiva”
Team Altamura, Mangia: "A Giugliano gara pesante. I nuovi sono a disposizione" Team Altamura, Mangia: "A Giugliano gara pesante. I nuovi sono a disposizione"
Foggia, Barilari: “C’è più fiducia nello spogliatoio. Stiamo lavorando bene" Foggia, Barilari: “C’è più fiducia nello spogliatoio. Stiamo lavorando bene"
Giugliano, Capuano: "Non siamo né malati né in coma. Domani serve vincere" Giugliano, Capuano: "Non siamo né malati né in coma. Domani serve vincere"
Serie C, 17ª giornata: Catania vince e allunga nel Girone C. Trento ok al 91' contro... Serie C, 17ª giornata: Catania vince e allunga nel Girone C. Trento ok al 91' contro il Cittadella
Foggia, viaggio incubo verso Siracusa: 675 km in pullman per lo scontro salvezza Foggia, viaggio incubo verso Siracusa: 675 km in pullman per lo scontro salvezza
Ascoli, Guiebre: "Vietato sottovalutare il Forlì. La mia famiglia vive là" Ascoli, Guiebre: "Vietato sottovalutare il Forlì. La mia famiglia vive là"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa
Le più lette
1 Torino-Milan, le probabili formazioni: Ricci al posto di Fofana, davanti Leao e Pulisic
2 Napoli-Juventus, le probabili formazioni: Elmas accanto a McTominay, David è confermato
3 Inter-Como, le probabili formazioni: Diouf si candida, Fabregas se la gioca con Morata
4 Lazio-Bologna, le probabili formazioni: in porta torna Provedel, ballottaggio tra Holm e Zortea
5 Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 14^ giornata LIVE: chance dal 1' per Zielinski, Elmas e Dybala
Immagine top news n.1 La storia finita tra Mainoo e lo United. Amorim sbotta e ora Conte spera
Immagine top news n.2 Alessandro Ruggeri a 360 gradi: "Klopp il dopo Gasp? Sarei tornato allo stadio"
Immagine top news n.3 Il punto sul rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus e le sirene delle big
Immagine top news n.4 Italia, l'urna di Washington è benevola: se si qualificherà ci saranno Canada, Svizzera e Qatar
Immagine top news n.5 Fabregas ritrova l'Inter: "Non ne parlo, domanda che fa male". Chivu vara il primo ritiro
Immagine top news n.6 Conte non parla prima della Juve, Spalletti non dorme a Napoli: si avvicina il big match
Immagine top news n.7 Mondiale 2026: se vince il play-off, Italia nel gruppo B con Canada, Svizzera e Qatar
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.2 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
Immagine news podcast n.3 Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero
Immagine news podcast n.4 L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: “Ascoli in crescita, Ravenna da primo posto. Derby Brescia-Lumezzane speciale”
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello d’allarme”
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Como, pericolo per Chivu e chance per Fabregas? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Giaccherini gioca Napoli-Juventus: "Con Conte e Spalletti ci proveranno fino alla fine"
Immagine news Serie A n.2 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 14^ giornata di campionato
Immagine news Serie A n.3 Inter-Como, Veron: "Lautaro uno dei migliori attaccanti al mondo. Nico Paz, il futuro è suo"
Immagine news Serie A n.4 Serie A, 14^ giornata LIVE: chance dal 1' per Zielinski, Elmas e Dybala
Immagine news Serie A n.5 Ruggeri, ex presidente Atalanta: "Palladino meglio dall'inizio? Fammi indovino e ti farò ricco"
Immagine news Serie A n.6 Materazzi: "Italia, gioca senza paura. Mi auguro che Gattuso ci porti al Mondiale"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, domani al via il 15° turno: occhi su Empoli-Palermo e sul derby ligure a Chiavari
Immagine news Serie B n.2 Avellino, D’Agostino: “Il calcio è la nostra identità. Sogniamo il ritorno in Serie A”
Immagine news Serie B n.3 Padova, Russini e Voltan verso l'addio: il Siracusa torna sull'attaccante
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Pedrola verso l'addio a gennaio: ritorno in Spagna dopo due anni di infortuni
Immagine news Serie B n.5 Pescara, Corbo: “Contro il Padova prestazione positiva. A Bari non si può sbagliare”
Immagine news Serie B n.6 Empoli, riflettori su Mazzitelli: il centrocampista può lasciare Cagliari
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 17ª giornata: derby toscano e scontri diretti per la salvezza. Il programma di oggi
Immagine news Serie C n.2 Virtus Verona, Fresco: “Servono punti, ma senza fretta, nessuna gara è decisiva”
Immagine news Serie C n.3 Team Altamura, Mangia: "A Giugliano gara pesante. I nuovi sono a disposizione"
Immagine news Serie C n.4 Foggia, Barilari: “C’è più fiducia nello spogliatoio. Stiamo lavorando bene"
Immagine news Serie C n.5 Giugliano, Capuano: "Non siamo né malati né in coma. Domani serve vincere"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 17ª giornata: Catania vince e allunga nel Girone C. Trento ok al 91' contro il Cittadella
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Como, miglior attacco contro miglior difesa: chi avrà la meglio?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Sassuolo-Fiorentina, viola obbligati a reagire: Vanoli si gioca tanto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Milan, clima bollente all'Olimpico: biancocelesti a caccia di vendetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, si riparte col 'classico' Roma-Juventus. Milan in casa del Napoli
Immagine news Calcio femminile n.2 Sassuolo, Sabatino: "Calcio femminile cambiato radicalmente. Vorrei tornare giovane"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, Rossettini: "C'è eccitazione per la sfida alla Juventus. Ma non sarà decisiva"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, Canzi: "Roma? Gara che si presenta da sola. Non sarà come la finale di coppa"
Immagine news Calcio femminile n.5 The Guardian incorona Bonmati: è lei la miglior calciatrice dell'anno: Mariona e Russo sul podio
Immagine news Calcio femminile n.6 Terremoto nel calcio tedesco: i 14 club di Frauen Bundesliga rompono con la Federcalcio
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?