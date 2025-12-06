Venezia, il motivo della scomparsa del Leone Alato sulla maglia contro l'Inter
Nella sfida giocata dal Venezia nell'ultimo turno in Coppa Italia, terminato con un perentorio 5-1 a favore dell'Inter a San Siro, i lagunari hanno messo in mostra per la prima volta la quarta maglia presentata alla vigilia del match.
Una maglia rossa realizzata in collaborazione con Drake Ramberg, che però rispetto all'annuncio sulla presentazione ufficiale presentava un dettaglio che inizialmente è parso un mistero ai tifosi veneti. Sulle spalle della divisa infatti non c'era il Leone Alato, simbolo della città.
Il motivo? Nessun dietrofront. Come noto, il regolamento della Serie A – e quindi anche della Coppa Italia – prevede requisiti tecnici specifici e vincoli grafici differenti rispetto a quelli vigenti in altre categorie. Per la partita contro l’Inter, in accordo con tali norme, la quarta maglia è stata quindi adattata attenuando i contrasti tra i colori.
La versione originale della maglia, così come presentata dal Club e disponibile per i tifosi, verrà invece regolarmente indossata dalla squadra nella gara di Serie B di lunedì ad Avellino.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.