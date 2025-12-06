Pineto, Tisci teme la Torres: "Società che lavora bene da anni e giocatori di spessore"

Il tecnico del Pineto Ivan Tisci ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta a Sassari sul campo della Torres: "I numeri della classifica dicono che la Torres è in difficoltà, ma ci sono altri numeri, quelli del loro percorso, che sono anomali per una squadra così in basso. È una società che lavora bene da anni, negli ultimi tre campionati ha sempre fatto cose importanti, a volte andando oltre i semplici playoff.

Quest’anno è partita male e quando ti trovi lì sotto non è facile venirne fuori. Però affrontiamo una squadra che per 7/8 undicesimi è quella della scorsa stagione: stessi tre centrali, stesso portiere, stessi due centrocampisti titolari. Sono giocatori di valore, spessore e qualità, con grandissima voglia di tirarsi fuori da questa situazione. Per loro domani sarà una partita di grande concretezza. Ce l’aspettiamo molto difficile".

Complicato uscire dalla zona bassa anche quando si hanno le qualità? Lo dimostrano i numeri e la storia recente. Basta pensare alla SPAL dell’anno scorso: organico di assoluto valore, diversi giocatori che quest’anno stanno facendo bene in categoria, eppure non riusciva a venirne fuori. Quando sei lì sotto serve un filotto importante. Per questo continuo a ripetere ai ragazzi che dobbiamo raggiungere al più presto la quota tranquillità (chiamatela salvezza se volete): più tardi arriviamo, più rischiamo di complicarci la vita".