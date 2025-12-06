Il punto sul rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus e le sirene delle big

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Conterio
Oggi alle 07:15Serie A
Marco Conterio

Il futuro di Kenan Yildiz resta inevitabilmente una questione d'attualità in casa Juventus. L'ultima volta ne ha parlato il dirigente bianconero, Giorgio Chiellini, che a espressa e chiara domanda sul domani del dieci turco, ha risposto. "Non ci sorprende quanto sta facendo Kenan, c'è grande stima e apprezzamento nei suoi confronti: c'è la volontà di entrambe le parti, è un giocatore speciale e per questo serve un po' di più di tempo ma siamo convinti che farà parte di questa squadra ancora per tanti anni". Sarà davvero così?

Yildiz ha un contratto in scadenza nell'estate del 2028, guadagna 1 milione e 700mila euro a stagione. Juventus ed entourage del ragazzo si sono più volte seduti al tavolo della trattativa ma circa un mese fa è arrivato lo stop alla trattativa. E allora? Yildiz chiede tra i 5.5 e i 6 milioni a stagione, siamo nell'orizzonte dello stipendio percepito da Jonathan David. La questione è al momento meramente economica tra le parti, non certo di durata e di lunghezza del contratto. Lo stallo è arrivato sulle cifre, dipenderà tutto a questo punto dalla volontà bianconera ma anche da quelle che saranno le offerte in arrivo.

Non è un mistero che all'entourage di Yildiz siano arrivate finora numerose manifestazioni d'interesse. Dalle grandi di Spagna, su tutte il Real Madrid, ma anche di Premier League, dall'Arsenal al Liverpool passando dal Chelsea, coi Blues unica squadra che per ora concretamente hanno provato a prendere il giocatore la scorsa estate. Dipenderà dalla Juventus e da quanto Yildiz vorrà abbassare le pretese. La 10 è sulle spalle, la fiducia che si respira in casa Juve si trasformerà anche nella volontà di renderlo a lungo la bandiera del club?

