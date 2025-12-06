Lo Monaco: "Costruire la mentalità per portare fuori la Fiorentina dalle sabbie mobili"

Pietro Lo Monaco ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola della Fiorentina soffermandosi più specificatamente sul ruolo di esterno nella formazione: "Se si gioca in casa metto Fazzini e Gudmundsson aperti - ha esordito - perché è un ruolo che hanno già fatto, se gioco in trasferta metto Parisi e Fazzini larghi, ci sono le soluzioni. La Fiorentina per salvarsi deve puntare sul gioco e non sulla 'guerra' perché non sono giocatori fatti per questo gioco. Devi dargli questa mentalità".

Momento non facile per la compagine viole con l'ex dirigente che viene interrogato sul fatto che adesso è arrivato il momento che mister Paolo Vanoli faccia vedere qualcosa: "E' chiaro - ha proseguito -. Questa squadra deve continuare a migliorare, come ho detto prima si deve continuare a costruire la mentalità per portare fuori la Fiorentina dalle sabbie mobili".

"La mentalità si costruisce piano piano - ha concluso Lo Monaco - sul campo, responsabilizzandoli, per questo dico che ogni partita non vale la vita o la morte, perché il campionato non è neanche a metà. La situazione di adesso non la pensava nessuno a inizio stagione. Serve una mentalità, che porti il giocatore a pensare: 'Io sputo sangue per di salvarmi'".