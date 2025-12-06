Serie B, domani al via il 15° turno: occhi su Empoli-Palermo e sul derby ligure a Chiavari

Si apre domani la 15a giornata del campionato di Serie B. Saranno due gli anticipi che andranno in scena. Aprirà la sfida del "Castellani" fra l'Empoli di Dionisi che affronterà il Palermo, sua ex squadra, mentre alle 19.30 la Sampdoria cerca punti salvezza contro la Carrarese. La giornata entrerà nel vivo nella giornata dell'Immacolata con il Modena che vuole tornare in vetta alla classifica e che ospiterà il Catanzaro alle 12.30 mentre alle 15 la capolista Monza se la vedrà in casa contro il Sudtirol.

Sfida salvezza al San Nicola quella fra Bari e Pescara con Vivarini che affronterà subito la sua ex squadra. Frosinone e Cesena sono chiamate all'esame da big rispettivamente contro Juve Stabia e Padova mentre alle 19.30 gli occhi saranno puntati sul "Sannazzari" di Chiavari dove l'Entella di Andrea Chiappella affronterà lo Spezia di Roberto Donadoni in un derby ligure che mette in palio punti salvezza.

Serie B, 15ª giornata giornata

Domenica 7 dicembre

Ore 17:15

Empoli-Palermo

Ore 19:30

Sampdoria-Carrarese

Lunedì 8 dicembre

Ore 12:30

Modena-Catanzaro

Ore 15:00

Avellino-Venezia

Frosinone-Juve Stabia

Mantova-Reggiana

Monza-SudTirol

Padova-Cesena

Ore 17:15

Bari-Pescara

Ore 19:30

Virtus Entella-Spezia