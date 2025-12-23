La Juventus ha il nuovo direttore sportivo, Allegri il centravanti: le top news delle 13

La Juventus avrà al più presto un nuovo direttore sportivo, la scelta del club bianconero è caduta su un cavallo di ritorno come Marco Ottolini. Già passato dalla Vecchia Signora come 'semplice' scout prima e poi come responsabile dei giocatori in prestito altrove, torna alla Juve dopo 3 anni e qualche mese da direttore sportivo del Genoa, esperienza in cui ha costruito prima la rosa per l'immediato ritorno in Serie A e poi per le salvezze successive. Adesso lo aspetta la Torino bianconera.

Intanto il Milan sta per definire tutto ciò che riguarda l'acquisto del nuovo centravanti che Allegri invoca ormai di fatto dalla fine dell'estate: è Niclas Fullkrug, esperto bomber tedesco che lascia il West Ham dopo una prima fetta di stagione totalmente a secco, andando alla ricerca di un rilancio in rossonero. Arrivato ieri sera in Italia, Fullkrug si è sottoposto alle visite mediche di rito in mattinata e il Milan si appresta a prelevarlo in prestito con diritto di riscatto. Il tutto con netto anticipo rispetto al via al mercato fissato il 2 gennaio.

A proposito di mercato invernale, un nome che piace a molte squadre di Serie A, su tutte l'Inter e la Juventus, è quello del difensore Tarik Muharemovic del Sassuolo. I neroverdi non hanno però intenzione di privarsi di uno dei loro gioielli più brillanti già a gennaio: salvo offerte fuori scala, Muharemovic è incedibile ora.