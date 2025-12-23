Lazio, mercato sbloccato: come cambiano le strategie in entrata e in uscita

La nuova commissione indipendente che monitora i conti dei club di Serie A ha preso la sua decisione in merito ad alcune società sotto esame. In particolare ad uscirne bene è la Lazio, che ha visto concretizzarsi l'auspicio del patron Claudio Lotito, con il mercato di gennaio che è stato sbloccato. I biancocelesti dunque potranno operare liberamente in entrata e in uscita, agendo lì dove non hanno potuto farlo in estate.

Come cambiano dunque le strategie del club in vista della sessione di trasferimenti invernale? Innanzitutto andrà capito se questa scelta potrà influire sui giocatori che sono dati in uscita. Su tutti c'è chiaramente il nome di Nuno Tavares, già messo sul mercato nelle scorse settimane. Il club infatti ora si trova a poter decidere in merito a questioni come quella del portoghese o del portiere Christos Mandas, senza avere le mani legate. I due giocatori come vi abbiamo raccontato sembrano comunque essere i primi indiziati per centrare nuove plusvalenze.

Via libera poi anche ai rinnovi dei giocatori rimasti in sospeso in questi mesi. Soprattutto però Maurizio Sarri potrà finalmente veder arrivare nuovi acquisti, con giocatori magari maggiormente funzionali alla sua idea di calcio. Da Ilic a Brescianini, fino a Insigne e Daniel Maldini, sono tanti i nomi accostati ai biancocelesti, che potrebbero avere un gennaio movimentato, stavolta in senso decisamente positivo.