Possibile intreccio di mercato tra Inter e Juve, Tuttosport: "Muharemovic porta Frattesi"

Si apre con il mercato la prima pagina lanciata oggi in edicola da Tuttosport. Il quotidiano torinese si concentra in particolare sul possibile intreccio tra Inter e Juventus che potrebbe vedere lo sbarco di Frattesi a Torino e quello dell'ex bianconero Muharemovic (ora al Sassuolo) in nerazzurro: "Muharemovic porta Frattesi - si legge nel titolo di apertura -. Il bosniaco del Sassuolo verso l'Inter: costa 25 milioni, la Juve ne prenderebbe la metà. Il rinforzo per la difesa di Chivu faciliterebbe il passaggio in bianconero del centrocampista per il quali si ragiona sul prestito oneroso con riscatto in base agli obiettivi raggiunti. Direttore sportivo: fatta per Ottolini. McKennie: 'Rinnovo? Dipendesse da me...'. Tether ci riprova: Elkann, nuovo no".

Il taglio alto è invece dedicato alla vittoria della Supercoppa Italiana da parte del Napoli che supera il Bologna 2-0 in finale ("Neres d'Arabia, capolavoro Conte"), mentre di spalle si parla del Torino e dell'attaccamento alla maglia granata del trascinatore Vlasic ("A tutto Toro. Vlasic, no al Monaco"). Tanto mercato anche a fondo pagina, con il focus sulle mosse in attacco di Milan ("Milan: Fullkrug con... deroga") e della Roma ("Roma: Zirkzee dopo Raspadori") durante la finestra di trasferimenti di gennaio.