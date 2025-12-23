Catanzaro, Polito: "Obiettivo di mercato, trattenere i nostri. Poi, forse, un quinto di sinistra"

Ospite de LaC TV, come si legge sui canali ufficiali della stessa, il Direttore Sportivo del Catanzaro Ciro Polito ha fatto il punto della situazione sui giallorossi, giunti adesso alla quarta vittoria di fila.

Il tema caldo, però, è stato chiaramente quello legato al calciomercato ormai imminente: "Il Catanzaro non deve fare un mercato pesante, anzi, per prima cosa dovremmo fare il possibile per tenerci i nostri calciatori che sono molto richiesti, poi sfoltire qualcosina e basta. Se proprio dovremo fare un intervento, lo faremo per un quinto di sinistra, ma non è neanche urgente. In estate abbiamo fatto un mix equilibrato tra esperti e giovani e, inoltre, abbiamo abbassato i costi valorizzando qualche giovane. Siamo sempre stati in linea con i nostri programmi".

Una nota conclusiva va poi a mister Alberto Aquilani: "È tra gli allenatori giovani che portano nuove idee, ha quel suo credo calcistico che non gli toglierà mai nessuno. Io lo vedo lavorare tutti i giorni, perché sono un direttore di campo e vedo il lavoro quotidiano, e quando vedi che la squadra fa quello che l'allenatore vuole, allora non c'è motivo di preoccuparsi e bisogna solo far sentire la stima nei confronti di un grande tecnico".