Bracaglia rinnova con il Frosinone fino al 2028, l’agente: “È un simbolo della Ciociaria”

Nella giornata di ieri il Frosinone ha annunciato il rinnovo fino al giugno 2028 di Gabriele Bracaglia. Un matrimonio, questo, che prosegue con la soddisfazione di entrambe le parti. Come si evince dalle parole dell'agente che cura gli interessi del difensore classe 2003., Matteo Coscia:

“Gabriele è un simbolo della Ciociaria - ha raccontato attraverso le colonne di PianetaSerieB -. È cresciuto nel settore giovanile del Frosinone, sente molto il valore della maglia, avverte anche la responsabilità nei confronti della comunità. Il pubblico gli riconosce tutto ciò, percepisce quello che Gabriele prova quando scende in campo: questa è la cosa più bella.

C’è un sentimento molto forte da parte del ragazzo. In questo momento, per la sua carriera, la cosa giusta era ed è continuare questo percorso con una società che gli ha dimostrato fiducia e gli ha dato la possibilità di affacciarsi nel grande calcio. Bisognava ripagare tale fiducia e, al contempo, comprendere quanto tale scelta fosse quella più adatta. Detto ciò, nel calcio non è possibile programmare il futuro con un orizzonte eccessivamente ampio. Ad ogni modo, ora come ora il Frosinone e Gabriele sono l’uno la scelta migliore per l’altro. Vedremo cosa succederà più avanti”.