Novara, esonerato mister Zanchetta: fatale il ko contro l'Ospitaletto
La sconfitta dello scorso weekend contro l'Ospitaletto Franciacorta ha complicato - e non poco - i piani del Novara, che, anche alla luce della classifica maturata nel girone di andata (conclusosi proprio ieri), ha optato per l'esonero di mister Andrea Zanchetta, arrivato in Piemonte in estate con il nuovo corso della formazione azzurra, che aveva cambiato proprietà. A rendere noto il tutto, la stessa società piemontese, attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente:
"Novara Football Club comunica che Andrea Zanchetta non ricopre più il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra.
La Società desidera ringraziare mister Zanchetta per l’attività svolta con serietà e professionalità, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo del percorso professionale".
A completezza di informazione, riportiamo anche quella che è la prima citata classifica del Girone A di Serie C - quello dove militano i piemontesi - dopo le 19 gare giocate:
Vicenza 49, Lecco 37, Union Brescia 36, Cittadella 32, Inter U23 27, Alcione Milano 27, Trento 27, Giana Erminio 26, Renate 25, Arzignano Valchiampo 24, Pro Vercelli 24, Lumezzane 22, Ospitaletto 22, AlbinoLeffe 21, Dolomiti Bellunesi 21, Novara 21, Virtus Verona 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -2.
N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
