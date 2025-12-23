Trapani, il TAR respinge il ricorso contro il -8 in classifica. Si andrà al Consiglio di Stato

Brutta notizia per il Trapani sul fronte giudiziario. Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal club granata contro la penalizzazione di 8 punti inflitta sulla classifica attuale di Serie C, confermando di fatto il provvedimento che sta incidendo in modo pesante sulla stagione.

Il Tribunale Amministrativo ha giudicato non sufficienti le argomentazioni portate dalla società, ritenendo legittima la sanzione già stabilita dagli organi della giustizia sportiva. Nessun elemento, secondo il TAR, è emerso per giustificare una sospensione o una revisione della penalità.

Di seguito la nota ufficiale del club granata dove si preannunciano le prossime mosse:

"La società FC TRAPANI 1905 comunica che in data odierna il TAR del Lazio ha rigettato la richiesta di sospensiva presentata dalla società perché non idoneo a giudicare, indicando per di più di non poter applicare ancora la sentenza che ha visto Andrea Agnelli vincere in Lussemburgo contro la giustizia sportiva.

La società presenterà ricorso al Consiglio di Stato ma soprattutto ha già presentato il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani e, pertanto, così come avvenuto per il Brescia Calcio di Massimo Cellino, trattandosi di stesse modalità e controparti, è certa di poter avere lo stesso risultato ottenuto da Cellino nella seconda settimana di Gennaio e riavere indietro quanto tolto ingiustamente sin ora.

Una notizia inattesa ma che non altera minimamente la gravità di quanto la società ha subito e che siamo convinti troverà a breve giustizia nelle sedi tributarie".