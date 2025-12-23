Dalla storia alla "Curva più grande d'Europa": il nuovo stadio della Roma in 3 punti

Anche la Roma muove passi avanti per avere un nuovo stadio nel prossimo futuro. Il club giallorosso ha comunicato di aver consegnato il progetto di fattibilità tecnico-economica di quella che sarà la sua nuova casa.

Nel testo del comunicato si nota come la società abbia voluto dare un antipasto di quelle che sembrano essere delle linee guida per il progetto che dovrà sorgere. Il richiamo alla tradizione, per esempio: si parla di "architettura iconica" ispirata alla tradizione romana, un omaggio alla storia della Capitale.

Se l'attuale Curva Sud poi ha da sempre il vanto di essere molto vasta, questo elemento caratteristico dell'Olimpico non solo verrà portato avanti, ma si andrà oltre. Il club parla addirittura di una "Curva Sud monumentale", definendola la "più grande d'Europa". Inoltre si fa riferimento anche a interventi mirati per migliorare quello che sarà il "contorno" dell'impianto: mobilità, servizi, sostenibilità ambientale e integrazione urbana, "con l’obiettivo di creare un polo sportivo e sociale di riferimento per la Capitale", si legge.

Questi i tre punti cardine elencati.

Il nuovo stadio sarà caratterizzato da:

1) Una Curva Sud monumentale, la più grande d’Europa, pensata come cuore pulsante dello stadio e simbolo della passione romanista.

2) Un’architettura iconica ispirata alla tradizione romana, con linee contemporanee e un forte legame con il territorio locale.

3) Spazi moderni, multifunzionali e progettati per vivere l’esperienza AS Roma non solo durante le giornate di gara.