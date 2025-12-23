TMW Triestina, si muove il mercato attorno a Gunduz: sirene dalla Serie B per il turco

Anche se la classifica del Girone A vede la Triestina all'ultimo posto, con -2 punti a causa della pesante penalizzazione arrivata in estate (-23), la stagione degli alabardati è da considerarsi tutt'altro che negativa.

Risultati alla mano, infatti, la formazione di Trieste ha messo a referto 5 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, che gli varrebbe 21 punti, ovvero quelli necessari per giocarsi serenamente la permanenza in Serie C.

Molti, dunque, i giocatori che hanno saputo valorizzarsi in campo, sia sotto la gestione di Geppino Marino sia sotto quella di Attilio Tesser. Uno di questi è, senza dubbio, Teoman Gunduz, centrocampista nato in Germania ma con passaporto turco, arrivato al 'Rocco' nell'estate 2023 dopo la trafila nelle giovanili dell'Herta Berlino e transitato anche da un'esperienza in prestito nella passata stagione al Lecco.

Per il classe 2004 finora un ruolino di marcia da 17 presenze (12 da titolare) fra campionato e Coppa Italia di Serie C, con anche sei gol all'attivo, ma anche le attenzioni del calciomercato.

A tal proposito, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il giocatore di Berlino sarebbe finito nelle mire della Virtus Entella che avrebbe chiesto informazioni.

I Diavoli Neri, però, non sono gli unici ad essersi appuntati il nome di Gunduz sul proprio taccuino in vista di gennaio. Infatti, anche altri club di Serie B lo stanno monitorando, così come alcune di Serie C.