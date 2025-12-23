Carpi, il ds Bernardi: "Cortesi è un nostro giocatore fino al 2028 e nessuno fin qui ce l’ha chiesto"

Marco Bernardi, direttore sportivo del Carpi, ha tracciato un bilancio del girone d’andata intervenendo a Quotidiano Sportivo, sottolineando come la stagione stia andando oltre le aspettative iniziali. «È stato un girone di andata molto positivo», ha spiegato, ricordando che l’obiettivo primario resta la salvezza e la costruzione di un progetto sostenibile nel tempo. I risultati ottenuti, però, non devono portare ad abbassare la guardia, ma piuttosto a rafforzare l’autostima del gruppo.

Secondo Bernardi, uno degli elementi chiave è stata la crescita dei giovani, molti dei quali lo scorso anno erano all’esordio in Serie C. In questo percorso ha avuto un ruolo centrale Cassani, considerato un vero valore aggiunto. «Sta bruciando le tappe», ha spiegato il ds, evidenziando come l’allenatore si sia calato nel ruolo con umiltà, idee chiare e grande voglia di lavorare, rispondendo subito presente.

Sul fronte mercato, Bernardi ha fatto chiarezza sulla situazione di Cortesi: «È un nostro giocatore fino al 2028 e nessuno ce lo ha chiesto». La linea del club è chiara: ascoltare eventuali interessamenti solo se le condizioni dovessero soddisfare società e calciatore.

In vista di gennaio, il Carpi non avverte necessità urgenti. La rosa è giudicata omogenea, senza malumori né giocatori da cedere. «In stagioni così cambiare il meno possibile è la cosa giusta», ha ribadito Bernardi. Anche le situazioni contrattuali in scadenza non rappresentano un problema: il calcio sta cambiando e, quando possibile, i rinnovi vengono affrontati con tempi e modalità adeguati, senza pressioni.