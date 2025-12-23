Avellino, interesse per Riccio della Sampdoria: Aiello valuta i rinforzi in difesa

Nonostante le difficoltà fatte registrare dalla Sampdoria nel corso della scorsa stagione e di quella attuale, Alessandro Pio Riccio ha continuato a raccogliere apprezzamenti per il suo rendimento da parte di diverse squadre del nostro calcio.

L’ultima a emergere, stando a quanto riportato da TeleNostra, è l’Avellino di Raffaele Biancolino. Il ds degli irpini, Mario Aiello, dopo aver sistemato la fascia sinistra con l’arrivo di Marco Sala dal Como, ha spostato le sue attenzioni sul centro del reparto arretrato, prendendo in esame il centrale napoletano cresciuto nel settore giovanile della Juventus.

Il suo nome, però, non è l’unico presente sul taccuino di mercato dei biancoverdi: nel mirino della dirigenza ci sono anche Alessandro Della Valle del Torino (attualmente in prestito al Modena), Giacomo Stabile dell’Inter, in prestito alla Juve Stabia, e Pedro Felipe della Juventus Next Gen.