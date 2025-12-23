Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Totò d’Arabia: Conte, buono il primo trofeo stagionale (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin

Totò d’Arabia: Conte, buono il primo trofeo stagionale (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e CeferinTUTTO mercato WEB
Ivan Cardia
Oggi alle 15:59Editoriale
Ivan Cardia

Totò d’Arabia batte Vincenzo Iraniano. Sarebbe stato un bel titolo, meglio non toccare l’autorironia di nessuno. A Riyadh vince Antonio Conte e il Napoli porta a casa il primo trofeo stagionale. È possibile, forse persino probabile, che non sia l’unico: gli azzurri hanno la squadra (come l’Inter) e il manico (come il Milan), restano i grandi favoriti per la vittoria del campionato. Nello scenario semi-desolato dell’Al Awwal Park si è consumata anche la sfida tra il presente - sicuro - di De Laurentiis e il probabile futuro: Vincenzo Italiano è un allenatore straordinario e il presidente del Napoli lo apprezza da anni, le parole di stima con Conte erano sincere e Antonio è molto improbabile che vada oltre il secondo anno alle pendici del Vesuvio. Non sarebbe un avvicendamento del tutto fisiologico (hanno due idee di calcio diverse), ma è difficile immaginare qualcuno migliore dell’attuale tecnico del Bologna, che con il Bologna può togliersi ancora parecchie soddisfazioni, per prendere le redini del Napoli quando Conte saluterà. Vinta la Supercoppa, quest’ultimo ha una grande missione, che non è soltanto lo scudetto: il Napoli non può andare fuori dalle prime ventiquattro d’Europa. Non servirebbe nemmeno a nulla in chiave calendario - a gennaio, con il nuovo format, si deve comunque giocare in Champions -, sarebbe una figuraccia inaccettabile per i campioni d’Italia e il bilancio del club non perdonerebbe. Messi in cassaforte almeno gli spareggi, e non è facile, Conte e il Napoli avrebbero tutta la libertà di salutare l’Europa, se davvero distrae, ma parliamo davvero del minimo sindacale. E di un allenatore che, avendo già dimostrato in lungo e in largo di essere il più bravo in campionato, non può seminare dubbi ogni volta che gioca nelle competizioni europee.

Milan-Como non si giocherà a Perth, ma nel caro vecchio San Siro, finché c’è. Lungi da noi dire che fosse una grande idea: il calcio italiano non si rilancia mica giocando una partita di campionato dall’altra parte del mondo. Però era un’idea, e parte del problema sta proprio qui. Sulla pelle della Serie A, che avrà pure le sue colpe, si è giocato un tempo della lunga partita tra UEFA e FIFA, che non lascia spazio a nessun altro. Ceferin ha detto di sì malvolentieri per scoperchiare il vuoto normativo mondiale, ma il minuto dopo si è attivato perché arrivasse un no nel lungo iter autorizzativo. È arrivato, guarda caso, dall’Asia dove è fortissimo il suo sodale Nasser Al Khelaifi, ma ci arriviamo. Infantino ha detto sì in maniera informale - serviva comunque l’ok del Consiglio FIFA - traccheggiando perché pregustava il naufragio che poi è puntualmente arrivato. I due si detestano e non ne fanno mistero, ma su una cosa sono d’accordo: solo loro (ognuno per sé, ovviamente) hanno diritto di organizzare nuove competizioni e cambiare lo status quo del calcio. Se lo fa qualcun altro, è da obnubilare in partenza. È l’ennesima prepotenza nei confronti dei campionati nazionali, che rischiano di scomparire stritolati nella morsa di nuove Champions, mondiali per club e via discorrendo. Che poi la partita nascesse storta, questo è un altro discorso.

Milan-Como nasceva storta perché è stata attorniata da dichiarazioni improbabili, e da un clima comunicativo errato. Non si è mai capito chi l’avesse pensata, questa partita: quando De Siervo ha detto le cose come stavano - e cioè che tutto nasceva dal Milan -, in via Aldo Rossi si sono subito risentiti. Come se fosse un’onta aver immaginato di andare in Australia. È in quella vergogna che si annida il grosso problema comunicativo di questa gara che alla fine si giocherà in Italia: è stata un’idea - bella o brutta che fosse - raccontata male in partenza. L’uscita dello stesso Simonelli sul fatto che non vi fossero stadi più vicini di quello di Perth (che nasceva dall’esigenza di spacciare come “eccezionale” quel che in realtà sarebbe dovuto divenire la norma) non fu felice, ma basti pensare agli autori delle principali critiche: Rabiot, Maignan, in parte Allegri, sicuramente Fabregas. Passi la libertà di esprimere la propria opinione, e anche il fatto che a Como negli ultimi giorni si erano un po’ stancati di non sapere come sarebbe andata a finire, ma è pensabile che due club internazionali, che hanno deciso (perché lo avevano deciso) di andare in Australia, non riescano a concordare una strategia comunicativa con le proprie stelle?

Questa partita, invece, si sarebbe potuta ammantare di un’altra narrazione - certo, magari andare negli USA avrebbe avuto più fascino e sarebbe stato più semplice da spiegare -, che l’avrebbe resa più digeribile ai tifosi. Poi non se n’è fatto nulla mica per l’obiezione dei tifosi: la partita non si giocherà a Perth per i motivi geo-politico-calcistici di cui sopra e formalmente perché la confederazione asiatica, che aveva detto sì perché non poteva fare altrimenti, ma in realtà voleva dire no, ha posto ulteriori condizioni assurde, dopo quella francamente inaccettabile sugli arbitri. La Lega e il governo locale avrebbero dovuto dare garanzie economiche a tutela di qualsiasi sanzione: clausole capestro. Lo era pure quella sui fischietti, e infatti la partita si sarebbe comunque arenata, perché l’avevano presa malissimo tutti: FIGC, CONI, AIA, Collina. Se però si fosse creato il clima giusto - e, diciamolo: se non era una genialata non era nemmeno uno scandalo giocare una partita in Australia, fosse anche solo per fare notizia ed essere primi -, il naufragio del progetto sarebbe stato accolto come uno schiaffo al calcio italiano, e non come una vittoria dei tifosi che invece, in questa come in altre occasioni, non hanno avuto alcun peso, tirati per la giacchetta a destra e a manca a seconda delle convenienze retoriche.

Articoli correlati
Giacomo Ferri: "Torino, usciti da un momento difficile. Napoli, mi pare che..." Giacomo Ferri: "Torino, usciti da un momento difficile. Napoli, mi pare che..."
Marino: "Napoli, in Supercoppa prestazione strapotente, Neres ha la fiducia dell'ambiente"... Marino: "Napoli, in Supercoppa prestazione strapotente, Neres ha la fiducia dell'ambiente"
Bucchioni: "Napoli, ritrovata l'armonia. E' tornata una squadra contiana" Bucchioni: "Napoli, ritrovata l'armonia. E' tornata una squadra contiana"
Altre notizie Editoriale
Totò d’Arabia: Conte, buono il primo trofeo stagionale (sul successore?). Ora eviti... Totò d’Arabia: Conte, buono il primo trofeo stagionale (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg... Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio... Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della... Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
Milan, Fullkrug sempre più vicino. Allegri può averlo già a inizio anno. Inter a... Milan, Fullkrug sempre più vicino. Allegri può averlo già a inizio anno. Inter a caccia di un’alternativa a Dumfries: si valutano Valincic, Norton-Cuffy e Dodo. Roma, per l’attacco anche Beto e Ekhator
Bentornato calciomercato. Il Milan ha scelto Fullkrug, ma è l'uomo giusto? La Roma... Bentornato calciomercato. Il Milan ha scelto Fullkrug, ma è l'uomo giusto? La Roma Zirkzee (con piano B e piano C). Napoli in corsa per il McTominay bis. Frattesi, l'addio all'Inter è un dovere
Inter: la toppa per Dumfries. Milan: i sensati calcoli di Allegri. Napoli: tre appunti... Inter: la toppa per Dumfries. Milan: i sensati calcoli di Allegri. Napoli: tre appunti a Conte. Fiorentina: l’ultima mossa per la salvezza. E una cosa su Pinamonti
Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più... Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Totò d’Arabia: Conte, buono il primo trofeo stagionale (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
Le più lette
1 Maifredi: "La Juventus è una delle poche che ha un campione in rosa. E ora rientra Bremer..."
2 Primi botti di mercato: il Milan accoglie Fullkrug, la Juventus ha un nuovo direttore sportivo
3 Totò d’Arabia: Conte, buono il primo trofeo stagionale (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
4 Possibile intreccio di mercato tra Inter e Juve, Tuttosport: "Muharemovic porta Frattesi"
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: il Novara saluta Zanchetta. Esonerato
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Strada spianata per Ottolini alla Juventus: il ds ha appena firmato la risoluzione col Genoa
Immagine top news n.1 Italia, Gattuso: "Il Mondiale è un chiodo fisso. Dai ragazzi grande senso di appartenenza"
Immagine top news n.2 Inter e Juventus su Muharemovic, ma il Sassuolo vuole tenerlo almeno fino all'estate
Immagine top news n.3 Milan, iniziate le visite mediche di Niclas Fullkrug: le immagini
Immagine top news n.4 Ottolini nuovo ds della Juventus. Possibile presentazione alla cena di squadra di stasera con Elkann
Immagine top news n.5 La forza di Conte, il nuovo asse vincente, il valore del club: Napoli, capolavoro Supercoppa
Immagine top news n.6 Ottolini alla Juventus, ci siamo. Finita la corsa al ds, tutto pronto per la definizione
Immagine top news n.7 Che dietrofront la Serie A: in quattro giorni da Milan-Como a Perth al no. Com'è andata
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa
Immagine news podcast n.2 Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
Immagine news podcast n.3 L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan
Immagine news podcast n.4 Roma, obiettivo centravanti a gennaio: Zirkzee in pole ma occhio alle alternative
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Giacomo Ferri: "Torino, usciti da un momento difficile. Napoli, mi pare che..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Bucchioni: "Napoli, ritrovata l'armonia. E' tornata una squadra contiana"
Immagine news Serie A n.3 Cugini: "Napoli, superiorità sorprendente. Hojlund e Neres straordinari"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il ct del Mali: "Coulibaly voleva la Coppa d'Africa, il Sassuolo ha deciso di non farlo giocare"
Immagine news Serie A n.2 Giacomo Ferri: "Torino, usciti da un momento difficile. Napoli, mi pare che..."
Immagine news Serie A n.3 Marino: "Napoli, in Supercoppa prestazione strapotente, Neres ha la fiducia dell'ambiente"
Immagine news Serie A n.4 Arsenal e una dirigenza Made in Italy: Micheli lascia il Napoli per sposare il progetto dei Gunners
Immagine news Serie A n.5 Zaccagni: "Sarri un motivatore, Gattuso prima di un allenatore è un nostro amico"
Immagine news Serie A n.6 Open VAR, De Marco: "Il contatto Bremer-Pellegrini non è punibile"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, Polito: "Obiettivo di mercato, trattenere i nostri. Poi, forse, un quinto di sinistra"
Immagine news Serie B n.2 Simone Verdi si allena già con il SudTirol. C'è il nulla osta del Como: la nota dei tirolesi
Immagine news Serie B n.3 Favasuli: “Il Catanzaro è cresciuto grazie ai senatori. Questa è la mia miglior stagione”
Immagine news Serie B n.4 Entella, il regalo di Natale ai propri tifosi. Torna l'album di figurine del club, con oltre 600 scatti
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, un 2025 da sogno. L'appello del club: "Vogliamo un Menti pieno"
Immagine news Serie B n.6 Avellino, priorità alla difesa: contatti per Dellavalle ma c'è il veto di Sottil
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: il Novara saluta Zanchetta. Esonerato
Immagine news Serie C n.2 Il Novara a lavoro per il post Zanchetta. Zaffaroni e Dossena tra i papabili, ma non solo
Immagine news Serie C n.3 Carpi, il ds Bernardi: "Cortesi è un nostro giocatore fino al 2028 e nessuno fin qui ce l’ha chiesto"
Immagine news Serie C n.4 Novara, esonerato mister Zanchetta: fatale il ko contro l'Ospitaletto
Immagine news Serie C n.5 Novellino: "Io, Gaucci e Tedesco innamorati del Perugia. Porteremo a casa la salvezza"
Immagine news Serie C n.6 L'AlbinoLeffe celebra Lopez: con l'Alcione il tecnico ha festeggiato le 100 panchine coi seriani
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: chi alzerà il trofeo?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Supercoppa Women, il trofeo a Pescara: sale l’attesa per Juventus-Roma dell’11 gennaio
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Meritata la conquista dei Quarti di Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Piekarska: "Pensiamo già alla Supercoppa. Saremo pronte per quel match"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Giugliano non si muove: "Resto qua, il mio futuro è in panchina"
Immagine news Calcio femminile n.5 Rita Guarino riparte dall'Inghilterra: è la nuova allenatrice del West Ham
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, chiusi gli ottavi di finale: tutte le squadre qualificate
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?