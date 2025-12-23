Simone Verdi al Sudtirol: ritorno in campo dopo sette mesi, Castori punta sull’esperienza

Oltre sette mesi dopo l’ultima partita ufficiale disputata, Simone Verdi è tornato a far parlare di sé. L’attaccante, rimasto nella prima parte di stagione ai margini della rosa del Como, è stato da oggi inserito nel collettivo del Sudtirol di Fabrizio Castori.

L’ufficialità dell’operazione arriverà ovviamente solo con l’apertura del mercato di gennaio, ma la strada è già stata tracciata. La formazione di Bolzano ha già messo a segno il suo primo colpo e il classe 1992 torna a essere, a tutti gli effetti, un protagonista del nostro calcio.

Per l’ex talento cresciuto nel settore giovanile del Milan, quella del Sudtirol sarà la dodicesima maglia in carriera. Uscito dalle giovanili del Diavolo, infatti, Verdi ha indossato i colori di Torino, Juve Stabia, Empoli, Eibar, Carpi, Bologna, Napoli, Salernitana, Hellas Verona, Como e Sassuolo.

Per un totale di 240 presenze con 37 gol in Serie A e 115 con 15 reti in Serie B.

Un’esperienza che ora è al servizio del Sudtirol, per un’altra stagione con un obiettivo chiaro: centrare la salvezza in cadetteria.