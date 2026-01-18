Juventus W., Canzi: "Abbiamo giocato come dovevamo, torniamo a casa con rammarico"
Il tecnico della Juventus Women Massimiliano Canzi commenta così il match perso oggi contro l'Inter Women: "È una partita che abbiamo giocato come dovevamo, abbiamo preso gol su due episodi e non abbiamo concretizzato quanto avremmo dovuto.
Torniamo a casa con tanto rammarico perché abbiamo avuto più occasioni per andare a segno. Mi è piaciuto lo spirito delle ragazze, l’essercela giocata dal primo all’ultimo minuto. Adesso dobbiamo focalizzarci sulla partita di Coppa Italia".
Serie A Women, 10ª giornata
Sabato 17 gennaio
Parma-Milan 0-0
Fiorentina-Genoa 1-1
45+4' Severini (F), 90+1' Georgsdottir (G)
Napoli Women-Como Women 0-0
Domenica 18 gennaio
Roma-Sassuolo 2-1
3’ Giugliano (R), 35’ Clelland (S), 79’ Corelli (R)
Ternana Women-Lazio 1-0
90’ Pellegrino Cimò
Inter-Juventus 2-1
4’ Salvai (J), 13’ Vijjalmsdottir (I), 35’ Milinkovic (I)
Classifica - Roma 25, Inter 18, Fiorentina 18, Juventus 17, Como Women 16,Lazio 15, Milan 14, Napoli Women 14, Sassuolo 9, Parma 8, Genoa 7, Ternana Women 7