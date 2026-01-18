Juventus W., Canzi: "Abbiamo giocato come dovevamo, torniamo a casa con rammarico"

Il tecnico della Juventus Women Massimiliano Canzi commenta così il match perso oggi contro l'Inter Women: "È una partita che abbiamo giocato come dovevamo, abbiamo preso gol su due episodi e non abbiamo concretizzato quanto avremmo dovuto.

Torniamo a casa con tanto rammarico perché abbiamo avuto più occasioni per andare a segno. Mi è piaciuto lo spirito delle ragazze, l’essercela giocata dal primo all’ultimo minuto. Adesso dobbiamo focalizzarci sulla partita di Coppa Italia".

Serie A Women, 10ª giornata

Sabato 17 gennaio

Parma-Milan 0-0

Fiorentina-Genoa 1-1

45+4' Severini (F), 90+1' Georgsdottir (G)

Napoli Women-Como Women 0-0

Domenica 18 gennaio

Roma-Sassuolo 2-1

3’ Giugliano (R), 35’ Clelland (S), 79’ Corelli (R)

Ternana Women-Lazio 1-0

90’ Pellegrino Cimò

Inter-Juventus 2-1

4’ Salvai (J), 13’ Vijjalmsdottir (I), 35’ Milinkovic (I)

Classifica - Roma 25, Inter 18, Fiorentina 18, Juventus 17, Como Women 16,Lazio 15, Milan 14, Napoli Women 14, Sassuolo 9, Parma 8, Genoa 7, Ternana Women 7