Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus Women, Canzi dopo il 2-1 col Napoli: "Per passare il turno dobbiamo fare meglio"

Juventus Women, Canzi dopo il 2-1 col Napoli: "Per passare il turno dobbiamo fare meglio"
Daniel Uccellieri
ieri alle 23:19Calcio femminile
Daniel Uccellieri

Queste parole di mister Canzi e di Martina Rosucci al termine di Napoli-Juventus valido per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia Women.

MASSIMILIANO CANZI
«Oggi dovevamo portare a casa il risultato, non abbiamo fatto una delle nostre migliori partite contro un Napoli che invece ha giocato un'ottima gara forte delle sue qualità. Sappiamo che al ritorno sarà difficile perché comunque abbiamo un gol di vantaggio da gestire. Abbiamo giocato un tempo di una partita di 180 minuti. Siamo consapevoli che la qualificazione non è ancora conquistata, sicuramente al ritorno per passare il turno dovremo fare meglio di così. Non abbiamo mai pensato che qui sarebbe stata una partita facile, anzi. Il Napoli è una squadra che quest'anno sta dimostrando il suo valore e che è in quella posizione in classifica non per caso».

MARTINA ROSUCCI
«Era sicuramente molto importante tornare a vincere dopo l’ultima partita, per il morale e per questo gruppo di ragazze che lavora sodo ogni giorno. Possiamo sicuramente fare meglio, però quello che conta è portare a casa il risultato. Il mio pensiero oggi oltre alla vittoria va a Vanmechelen che si è fatta male durante la partita, sono sempre cose brutte queste. Purtroppo fanno parte del gioco, voglio veramente farle l’in bocca al lupo da parte di tutta la Juventus».

Articoli correlati
Juventus W., Canzi: "Abbiamo giocato come dovevamo, torniamo a casa con rammarico"... Juventus W., Canzi: "Abbiamo giocato come dovevamo, torniamo a casa con rammarico"
Juventus Women, Canzi alla vigilia della sfida con l'Inter: "Il miglior attacco contro... Juventus Women, Canzi alla vigilia della sfida con l'Inter: "Il miglior attacco contro la miglior difesa"
Juventus W., Canzi: "Una coppa che nasce da due anni di lavoro, felicità enorme" Juventus W., Canzi: "Una coppa che nasce da due anni di lavoro, felicità enorme"
Altre notizie Calcio femminile
Juventus Women, Canzi dopo il 2-1 col Napoli: "Per passare il turno dobbiamo fare... Juventus Women, Canzi dopo il 2-1 col Napoli: "Per passare il turno dobbiamo fare meglio"
Girelli all'ultimo respiro, la Juve batte 2-1 il Napoli nell'andata dei quarti di... Girelli all'ultimo respiro, la Juve batte 2-1 il Napoli nell'andata dei quarti di Coppa Italia
Napoli Women-Juventus, le formazioni ufficiali: Brighton e Rosucci titolari tra le... Napoli Women-Juventus, le formazioni ufficiali: Brighton e Rosucci titolari tra le bianconere
Alisha Lehmann: "In Inghilterra mi sento a casa. Ma dal Como Women mi porto tante... Alisha Lehmann: "In Inghilterra mi sento a casa. Ma dal Como Women mi porto tante cose belle"
Alisha Lehmann lascia il Como Women e l'Italia. Firma con il Leicester City FC UfficialeAlisha Lehmann lascia il Como Women e l'Italia. Firma con il Leicester City FC
Coppa Italia Women, si chiude l'andata dei quarti: in campo Napoli-Juventus Coppa Italia Women, si chiude l'andata dei quarti: in campo Napoli-Juventus
Roma Femminile, Rossettini: "In Coppa ho visto cose buone, ma dobbiamo alzare il... Roma Femminile, Rossettini: "In Coppa ho visto cose buone, ma dobbiamo alzare il livello"
Ternana Women, Ardizzone: "Ko contro l'Inter? Mi prendo il positivo di quello che... Ternana Women, Ardizzone: "Ko contro l'Inter? Mi prendo il positivo di quello che ho visto"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Le più lette
1 I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
2 Non basta Giovane, il Napoli vuole anche Cambiaghi: il Bologna però non farà sconti
3 Corsa al 5° posto Champions, vittoria pesante della Roma ma siamo ancora indietro nel ranking
4 23 gennaio 2020, la Fiorentina cede Pedro al Flamengo. Dopo soli 59 minuti giocati
5 Lo Spezia prepara il ritorno di Maggiore: il centrocampista in arrivo dal Bari
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, fumata bianca per Giovane dall'Hellas Verona. Le cifre del trasferimento a titolo definitivo
Immagine top news n.1 Milan, ora il rinnovo di Maignan è davvero vicinissimo: risolti i dettagli sulle commissioni
Immagine top news n.2 Napoli, che tegola: Neres rischia 2 mesi di stop. Possibile lesione al tendine per il brasiliano
Immagine top news n.3 Napoli, affondo per Giovane e sorpasso alla Lazio: Manna punta a chiudere nelle prossime ore
Immagine top news n.4 Ultimatum della Juventus per En-Nesyri: ecco l'offerta definitiva al Fenerbahçe
Immagine top news n.5 Napoli, è fatta per la cessione di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest: i dettagli
Immagine top news n.6 Chi è Youssef En-Nesyri, l'obiettivo di Juve e Napoli che salta più in alto persino di CR7
Immagine top news n.7 La Juve alza l'offerta per En-Nesyri: i dettagli della proposta economica
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.2 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.3 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.4 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pineto, Tonti: “Nel girone B non esistono partite facili, ogni gara nasconde insidie”
Immagine news Serie C n.2 L'agente Caravello: "Il Catania ha fatto un grande mercato, le big non resteranno ferme"
Immagine news Serie A n.3 Morabito: "Juve, En-Nesyri operazione interessante. E su Sarri e la Lazio dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Giovane verso il Napoli, Montolivo: "Dovrà adattarsi a Conte". Quagliarella: "Mi ricorda Muriel"
Immagine news Serie A n.2 Roma, Gasperini invoca il mercato: "Rensch in attacco, siamo ancora in emergenza"
Immagine news Serie A n.3 Bologna, Miranda: "Stiamo uniti come dice Italiano. Torneranno i momenti positivi"
Immagine news Serie A n.4 Pisanu difende Piccoli: "Ha attenuanti, coinvolto in una situazione pesante alla Fiorentina"
Immagine news Serie A n.5 Pisa, Gilardino verso l'Inter: "Valuterò Akinsanmiro. La squadra è in fiducia e stimolata"
Immagine news Serie A n.6 Non basta Giovane, il Napoli vuole anche Cambiaghi: il Bologna però non farà sconti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Lo Spezia prepara il ritorno di Maggiore: il centrocampista in arrivo dal Bari
Immagine news Serie B n.2 Colpo del Pescara, Sebastiani riporta in Abruzzo Gastón Brugman
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, è fatta per Vicari del Bari: trattativa in dirittura d'arrivo
Immagine news Serie B n.4 Monza, sirene dal Belgio per Carboni: il difensore nel mirino dell'Anderlecht
Immagine news Serie B n.5 Pisa, Durmush e Raychev rientrano alla base e saranno girati nuovamente in prestito
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol, nuovi contatti con Alessio Cragno: il portiere è svincolato
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pineto, Tonti: “Nel girone B non esistono partite facili, ogni gara nasconde insidie”
Immagine news Serie C n.2 Ternana: "Pronti al ricorso al Collegio di Garanzia per il -5 in classifica"
Immagine news Serie C n.3 Trapani, altro addio: Di Noia passa al Catania, domani le visite mediche
Immagine news Serie C n.4 Livorno, saluta Alessandro Calvosa: il terzino passa in prestito al Chieti
Immagine news Serie C n.5 Forlì, dal Ravenna arriva in prestito il giovane attaccante Abdel Zagre
Immagine news Serie C n.6 Catania, Manganaro scende di categoria e va in prestito all'Enna Calcio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Pisa, Chivu vuole una reazione immediata dopo la Champions
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Canzi dopo il 2-1 col Napoli: "Per passare il turno dobbiamo fare meglio"
Immagine news Calcio femminile n.2 Girelli all'ultimo respiro, la Juve batte 2-1 il Napoli nell'andata dei quarti di Coppa Italia
Immagine news Calcio femminile n.3 Napoli Women-Juventus, le formazioni ufficiali: Brighton e Rosucci titolari tra le bianconere
Immagine news Calcio femminile n.4 Alisha Lehmann: "In Inghilterra mi sento a casa. Ma dal Como Women mi porto tante cose belle"
Immagine news Calcio femminile n.5 Alisha Lehmann lascia il Como Women e l'Italia. Firma con il Leicester City FC
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, si chiude l'andata dei quarti: in campo Napoli-Juventus
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?