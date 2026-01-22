Juventus Women, Canzi dopo il 2-1 col Napoli: "Per passare il turno dobbiamo fare meglio"

Queste parole di mister Canzi e di Martina Rosucci al termine di Napoli-Juventus valido per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia Women.

MASSIMILIANO CANZI

«Oggi dovevamo portare a casa il risultato, non abbiamo fatto una delle nostre migliori partite contro un Napoli che invece ha giocato un'ottima gara forte delle sue qualità. Sappiamo che al ritorno sarà difficile perché comunque abbiamo un gol di vantaggio da gestire. Abbiamo giocato un tempo di una partita di 180 minuti. Siamo consapevoli che la qualificazione non è ancora conquistata, sicuramente al ritorno per passare il turno dovremo fare meglio di così. Non abbiamo mai pensato che qui sarebbe stata una partita facile, anzi. Il Napoli è una squadra che quest'anno sta dimostrando il suo valore e che è in quella posizione in classifica non per caso».

MARTINA ROSUCCI

«Era sicuramente molto importante tornare a vincere dopo l’ultima partita, per il morale e per questo gruppo di ragazze che lavora sodo ogni giorno. Possiamo sicuramente fare meglio, però quello che conta è portare a casa il risultato. Il mio pensiero oggi oltre alla vittoria va a Vanmechelen che si è fatta male durante la partita, sono sempre cose brutte queste. Purtroppo fanno parte del gioco, voglio veramente farle l’in bocca al lupo da parte di tutta la Juventus».