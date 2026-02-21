Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio-Milan al sabato e Inter-Roma la domenica. Il programma della Serie A Women

Lazio-Milan al sabato e Inter-Roma la domenica. Il programma della Serie A WomenTUTTO mercato WEB
© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 09:34Calcio femminile
Tommaso Maschio

Prende il via oggi all’ora di pranzo, con due gare, la quindicesima giornata di Serie A Women che vedrà in programma due scontri diretti per l’alta classifica che potrebbero riaprire clamorosamente la lotta al titolo oltre che quella per l’Europa. In chiave salvezza invece non sono previsti scontri diretti.

Corsa Scudetto - Gli occhi degli appassionati saranno tutti rivolti alla sfida di domenica pomeriggio, ore 15:30 il fischio d’inizio, fra Inter e Roma: si affrontano infatti le prime due delle classe separate solamente da tre punti in classifica. Le giallorosse infatti negli ultimi turni hanno frenato pareggiando con due squadre come Parma e Como Women, mentre le nerazzurre vengono da cinque successi di fila. Da una parte si cercherà di respingere l’assalto alla vetta, mentre dall’altra c’è la voglia e la consapevolezza di poter agganciare il primo posto. Spettatore interessato sarà la Juventus che scenderà in campo qualche ora prima contro una Ternana rinfrancata dal successo nello scontro diretto col Genoa e dall’addio all’ultimo posto, mentre le bianconere vorranno vendicarsi per l’eliminazione amara in Women’s Champions League.

Corsa alle coppe - Alle spalle delle tre ci sono Napoli Women e Lazio pronte ad approfittare di un passo falso per inserirsi nella lotta alla qualificazione europea. Le partenopee apriranno il turno contro un Parma penultimo e hanno la grande occasione di agganciare, almeno per una notte, il terzo posto continuando così in una stagione stupefacente. Le biancocelesti invece hanno l’opportunità di tagliare – probabilmente in maniera definitiva – il Milan dalla corsa all’Europa. In mezzo a queste Fiorentina e Como Women.

Corsa salvezza - Detto del Parma che se la vedrà con la rivelazione Napoli e della Ternana impegnata nel difficile scontro contro la Juventus, le altre due formazioni che puntano a evitare la retrocessione in Serie B affronteranno due impegni non semplici sulla carta: il Sassuolo infatti farà visita alla Fiorentina per mettere in cascina altri punti preziosi per non dover vivere un finale di stagione in affanno, mentre il Genoa fanalino di coda ospiterà un Como Women che è apparso rivitalizzato dal cambio di tecnico in panchina.

SERIE A WOMEN, 15ª GIORNATA
Sabato 21 febbraio
Napoli Women – Parma ore 12:30
Genoa- Como Women ore 12:30
Lazio – Milan ore 15:00

Domenica 22 febbraio
Ternana Women – Juventus ore 12:30
Inter – Roma ore 15:30 (diretta Rai Sport)
Fiorentina – Sassuolo ore 18:00

Classifica della Serie A Women - Roma 33,  Inter 30,  Juventus 27,  Napoli 24,  Lazio 23,  Fiorentina 21,  Milan 20,  Como 20 , Sassuolo 12, Ternana 10,  Parma 9 , Genoa 7

