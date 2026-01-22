Napoli Women-Juventus, le formazioni ufficiali: Brighton e Rosucci titolari tra le bianconere
Torna in campo la Coppa Italia Femminile, con l'ultima sfida dell'andata dei quarti di finale della competizione. Alle ore 18:00, infatti, prenderà il via il match tra Napoli Women e Juventus, che sarà per altro anche il confronto conclusivo delle partite di ritorno, in programma la prossima settimana.
Da segnalare, per quel che riguarda la compagine bianconera, che è arrivata la prima convocazione in prima squadra per Giulia Martinazzi, portiere classe 2008 che si accomoda però in tribuna.
Queste, le formazioni ufficiali del match:
NAPOLI (4-2-3-1): Thisgaard; Giordano, Veletalic, Jusjong, Vergani; Muth Sciabica; Kjolhholdt, Vanmechelen, Faursko; Floe. A disp.: Beretta, Hornschuch, Barker, Kozak, Banusic, Carcassi, Bellucci, D’Angelo, Kainulajnen, Pettenuzzo, Musumeci, Langella. All.: Sassarini
JUVENTUS (4-3-3): De Jong; Kullberg, Lenzini, Calligaris, Krumbiegel; Rosucci, Brighton, Godo; Beccari, Cambiaghi, Vangsgaard. A disp.: Capelletti, Perry, Carbonell, Harviken, Schatzer, Girelli, Bonansea, Walti, Thomas, Salvai, Moretti, Pinto. All.: Canzi.
Intanto, ricordiamo anche il programma completo del turno:
COPPA ITALIA, QUARTI DI FINALE - GARE DI ANDATA
Già giocate
Milan-Fiorentina 1-1
10’ Woldvik (F), 74’ Arrigoni (M)
Ternana Women-Inter 0-2
26’ Detruyer, 57’ Glionna
Lazio-Roma 0-0
Giovedì 22 gennaio
Ore 18:00 - Napoli Women-Juventus
COPPA ITALIA, QUARTI DI FINALE - GARE DI RITORNO
Mercoledì 28 gennaio
Ore 18:00 - Roma-Lazio
Ore 18:00 - Inter-Ternana Women
Giovedì 29 gennaio
Ore 18:00 - Fiorentina-Milan
Ore 20:30 - Juventus-Napoli Women
