Chi si rivede a Torino: ci sono le ATP Finals, Milik e Schuurs posano con Alcaraz e Zverev

Vederli in campo non è cosa da ogni giorno, per i tifosi di Torino e Juventus. L’ultima apparizione di Perr Schuurs, difensore centrale dei granata, è datata 21 ottobre 2023, sconfitta con l’Inter allo Stadio Olimpico Grande Torino e soprattutto infortunio al legamento crociato. L’inizio di un calvario, dal quale l’olandese non è ancora uscito.

All’ombra bianconera della Mole c’è invece Arkadiusz Milik. Il polacco, in verità, si è visto in panchina nel recente Mondiale per club. E per trovare una sua apparizione in campo non bisogna andare così lontani: ultima volta il 25 maggio 2024 con il Monza. Oltre un anno e mezzo fa, comunque.

I due, si diceva, sono “riapparsi”, almeno sui social, grazie alla presenza dei tennisti più forti del mondo a Torino in questi giorni di Nitto ATP Finals. Milik ha salutato Alcaraz, Schuurs ha partecipato all’incontro tra diversi giocatori del Torino e Zverev. I tifosi li invidiano.