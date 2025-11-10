Lautaro aggancia Mazzola (a 161, non 162): è il quarto marcatore all time dell'Inter

Lautaro Martinez diventa il quarto miglior marcatore di sempre nella storia dell’Inter. Forse. Se la statistica ufficiale è quella del club di viale della Liberazione, nessun dubbio: con la rete di oggi, il capitano argentino della squadra di Chivu sale a quota 161 reti in maglia nerazzurra. Per il computo ufficiale dell’Inter, gli stessi di Sandro Mazzola, che ieri ha compiuto 83 anni. E al quale diverse statistiche assegnano in realtà 162 reti con l’Inter.

A fare la differenza, pescando negli annali, è il Trofeo Nazionale di Lega "Armando Picchi”, torneo calcistico disputato in una singola edizione, nel 1971, e organizzato congiuntamente da FIGC e Lega Nazionale Professionisti (la vecchia Lega Calcio), in memoria di Armando Picchi, scomparso nel maggio di quell’anno. Di fatto, il trofeo antesignano della Supercoppa, e nello specifico di quella a quattro squadre che conosciamo oggi: vi parteciparono le finaliste della Coppa Italia e le prime due classificate in Serie A. Lo vinse la Roma, Mazzola giocò due partite e segnò una rete. Che però l’Inter - e non solo l’Inter - non conteggia a livello ufficiale.

Nonostante l’organizzazione ufficiale, e la “qualificazione” attraverso i risultati in tornei sicuramente ufficiali, il Trofeo Picchi non fu considerato un titolo a tutti gli effetti, soprattutto perché estemporaneo. Da qui, nonostante l’ottima idea - la Supercoppa sarebbe nata solo nel 1988, dieci anni dopo, imitando il Charity Shield inglese -, la mancata considerazione di questo trofeo.

Sta di fatto che Lautaro ha, sostanzialmente, agganciato Mazzola. E quasi sicuramente aggancerà anche Boninsegna al terzo posto: per scalare il podio, invece, al Toro servirà ancora un po’ di tempo.

La classifica all time dei marcatori dell’Inter.

1. Giuseppe Meazza (284 gol segnati in 408 presenze)

2. Alessandro Altobelli (209 gol segnati in 466 presenze)

3. Roberto Boninsegna (171 gol segnati in 287 presenze)

4. Sandro Mazzola (161 gol segnati in 565 presenze)

5. Lautaro Martinez (161 gol segnati in 349 presenze)