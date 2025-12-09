Rodman può sbarcare in Europa: il braccio di ferro con la NWSL la spinge lontano dagli USA

“Abbiamo lavorato duramente per costruire un accordo che rispettasse il CBA (ontratto Collettivo di Contrattazione NdR) e che permettesse a Trinity di rimanere in NWSL per molti anni. Ma se non c’è un modo certo per garantirle il suo valore di mercato all’interno della lega, è naturale essere costretti, o comunque incoraggiati, a guardare altrove”. Quete le parole del procuratore Mike Senkowski riguardo al futuro della stella Trinity Rodman che ha visto nei giorni scorsi la NWSL – la massima lega nordamericana – bloccare il suo rinnovo milionario con il Washington Spirit, squadra dove gioca la nostra Sofia Cantore, spingendo la statunitense verso un futuro lontano dagli Stati Uniti.

Rodman aveva infatti trovato l’accordo con il suo club per un contratto superiore al milione di dollari l’anno che andrebbe a crescere col passare delle stagioni, ma la commissioner Jessica Berman ritiene che questo aumento progressivo porterebbe la squadra della capitale fuori dai parametri del salary cap nel 2028, almeno stando alle proiezioni della lega. Dal canto suo Washington sostiene che i nuovi accordi per i diritti tv garantirebbero entrate adeguate all’incremento del tetto salariale per coprire l’operazione. L’altro punto di scontro è la presenza di una clausola rescissoria nell’accordo con la classe 2002, che per la NWSL rappresenterebbe un potenziale tentativo di aggirare il salary cap.

Una situazione che potrebbe spingere Rodman a scegliere l’Europa come prossima tappa della sua carriera, con diversi club di alti livello pronti a mettere sul piatto un’offerta in linea con il suo valore di mercato, qualora non si arrivi a un compromesso che accontenti tutte le parti in causa. La NWSL dunque rischia di perdere una delle sue stelle e delle giocatrici più iconiche del campionato. Magari a favore di quel campionato inglese – la Women’s Super League – che sta investendo tantissimo per diventare la lega di riferimento anche nel calcio femminile come avvenuto con la Premier League nel versante maschile.