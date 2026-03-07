Italia Femminile beffata nella ripresa, contro la Danimarca finisce 1-1
Beffa nella ripresa per l’Italia Femminile che chiude il match contro la Danimarca con un pareggio. Dopo il gol del vantaggio per le azzurre nel primo tempo, firmato da Piemonte al 19’, nella ripresa le danesi hanno preso in mano la partita fallendo un calcio di rigore con Harder e poi trovando la via del pareggio con Holdt al 63’. Primo punto per le azzurre di Andrea Soncin nel gruppo 1 di qualificazione al Mondiale.
Italia (4-2-3-1): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari, Oliviero; Caruso, Greggi; Dragoni, Giugliano, Bonansea; Piemonte. Allenatore: Soncin.
Danimarca (5-3-2): Thisgaard; Thogersen, Ballisager, Boye Sorensen, Sandbech, Svava; Bredgaard, Gejl, Kuhl; Vangsgaard, Harder. Allenatore: Michelsen.
Arbitro: Désirée Blanco (SUI)
Assistenti: Susanne Kũng (SUI), Linda Schmid (SUI)
Quarto ufficiale: Michèle Schmölzer (SUI)
Gruppo 1 - La classifica
Danimarca 4
Svezia 4
Italia 1
Serbia 1