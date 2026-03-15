Verona, Sammarco: "Non facciamo calcoli, oggi potevamo fare di più"

Paolo Sammarco, allenatore del Verona, ha commentato ai microfoni di Dazn il match perso dalla sua squadra contro il Genoa.

Il commento sulla sconfitta.

"È un dato di fatto che non riusciamo a vincere in casa, faccio fatica a trovare un motivo. Le partite le prepariamo allo stesso modo e oggi il match era equilibrato, poi è stato deciso da un gol di un grande giocatore. Il piano partita era quello di prestare attenzione nel primo tempo, con aggressività sulle loro uscite. Nel secondo tempo potevamo fare decisamente di più".

L'importanza di questa partita.

"Sapevamo che era molto complicato oggi, nonostante i 3 punti presi a Bologna. Volevamo dar seguito alla vittoria, ma ora dobbiamo continuare a lavorare e tanti calcoli non si possono fare ancora".

Gli ingressi in campo di Belghali e Suslov.

"Sono due ragazzi reduci da problemi fisici importanti. Belghali viene da un infortunio durato mesi e Suslov sta recuperando da un'operazione al crociato".