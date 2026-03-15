Brutte notizie per il Bologna: si ferma da solo De Silvestri ed esce, problema alla coscia
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Brutte notizie per il Bologna e per il suo allenatore Vincenzo Italiano, che appena prima della mezz'ora nella partita sul campo del Sassuolo, valevole per la 29^ giornata di Serie A, perde per infortunio il veterano della difesa Lorenzo De Silvestri.
Provando a scattare sulla fascia, il laterale di destra si è fermato da solo, lamentando un fastidio muscolare nella zona della coscia destra. Dopo aver provato in prima battuta a rimanere in campo, è però dovuto uscire. Al suo posto Italiano ha inserito di gran carriera Zortea, con la fascia da capitano che è passata sul braccio di Orsolini.
E il Bologna che fin qui conduce, con il risultato parziale sul campo del Sassuolo di 0-1 grazie al gol segnato a inizio match da Dallinga.
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