Live TMW Genoa, Frendrup: "De Rossi ci dà coraggio. Vitinha? Il gol dell'anno per noi"

È terminata la sfida fra Hellas Verona e Genoa allo stadio Bentegodi: il Grifone si è imposto 0-2 con due reti nella ripresa che portano a 33 i punti raccolti in classifica. Fra le fila dei rossoblu interverrà a breve in conferenza stampa Morten Frendrup

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Ore 15.18 inizia la conferenza stampa

L'importanza di questa vittoria? Quanto stai crescendo nella gestione della palla?

"Siamo felici, oggi era una partita fondamentale e difficile da giocare, contro una squadra forte. Abbiamo fatto una partita unita, lavorando duramente assieme, stando compatti e vincendola con la qualità individuale".

Cosa vedi in De Rossi?

"Ci dà coraggio in quello che dobbiamo fare ed è molto bravo nei dettagli e nel prepararci sulle cose che ci aspettano in partita".

De Rossi dice che è come se tu avessi un gemello.

"(ride,n.d.r.) Sono felice da parte di questi complimenti, ma oggi non è stata una vittoria dei gemelli, ma del gruppo, che ha fatto la differenza per la vittoria".

Il gol di Vitinha è stato il più bello del campionato del Genoa?

"Sì, un gol incredibile. Sono molto, molto contento per lui".

Ore 15.22 finisce la conferenza stampa