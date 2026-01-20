Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma, Rossettini: "Domani è un derby. Serve la stessa voglia mostrata con lo Sporting"
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:34Calcio femminile
Tommaso Maschio

Non veniamo da una buona prestazione nonostante il risultato sia stato positivo e questo deve essere il pensiero con cui entriamo a preparare questa partita”. Il tecnico della Roma Luca Rossettini ai canali ufficiali del club parla della sfida di domani, valida per l’andata dei quarti di Coppa Italia, contro la Lazio: “Si tratta di un derby che vale la qualificazione in semifinale in una competizione a cui teniamo molto. Andiamo ad affrontare questa sfida con fiducia e un pizzico di rabbia per la prestazione con il Sassuolo in campionato. Sarà una gara importante, tosta, contro una squadra con dei valori, che potrà sicuramente riscattare le ultime due partite contro di noi”.

Rossettini poi si sofferma sull’avversaria: “Si tratta di una squadra che ha sicuramente dei valori caratteriali importanti, come dimostrano le gare vinte all’ultimo minuto, ma ha anche valori tecnici e fisici, quindi va approcciata nel migliore dei modi. - prosegue il tecnico come si legge su Vocegiallorossa.it - Dobbiamo pensare che la gara si gioca sui novanta minuti e un eventuale gol subito non deve cambiare l’atteggiamento, le richieste e come abbiamo preparato la sfida, dobbiamo continuare a fare quello che sappiamo fare meglio ovvero giocare a pallone con personalità, qualità e coraggio”.

Infine l’allenatore giallorosso parla di come cambia la preparazione per una sfida sui 180 minuti tornando con la mente alla sfida contro lo Sporting in Champions: “L’approccio alla partita in generale non cambia. Contro lo Sporting ce la siamo dovuta sudare tanto, ma quello che sottolineerei è che la voglia che ci ha permesso di raggiungere l’obiettivo della fase a eliminazione della Champions deve essere la stessa che ci avvicina alla gara con la Lazio: la grande voglia di arrivare in semifinale di Coppa Italia”.

