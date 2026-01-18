Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Galli e Pandini con Viens. Clelland guida le emiliane

Ad aprire la domenica della Serie A Women sarà la sfida fra la Roma capolista e il Sassuolo fresco di cambio in panchina con l’addio dell’ex giallorosso Spugna e l’arrivo di Colantuono. Le padrone di casa si presentano con Galli e Pandini al fianco di Viens nel tridente offensivo con il solito centrocampo con Greggi e Giugliano al fianco di Rieke, mentre davanti a Baldi ci saranno Valdezate e Oladipo come coppia centrale, mentre Thogersen e Veje saranno le due terzine.

Le emiliane si affidano a Clelland e Dhom in attacco con sugli esterni due calciatrici offensive come Eboa Missipo e Galabadaarachchi, mentre in mezzo ci sono Doms e Fercocq. In difesa Caiazzo e Nash sono le due centrali davanti a Durand con Venturelli e Santore terzine.

Le formazioni ufficiali:

Roma (4-3-3): Baldi; Thogersen, Valdezate, Oladipo, Veje; Giugliano, Rieke, Greggi; Pandini, Viens, Galli. A disposizione: Lukasova, Heatley, Antoine, Kuhl, Brennskag-Dorsin, Dragoni, Corelli, Bergamaschi, Babajide, Piekarska. Allenatore Luca Rossettini

Sassuolo (4-4-2): Durand; Venturelli, Nash, Caiazzo, Santoro; Eboa Missipo, Fercocq, Doms, Galabadaarachchi; Dhont, Clelland. A disposizione: De Bona, Nardella, Philtjens, Skupien, Sabatino, Filis, Merete, Brignoli, Greve Chaib, De Rita, Perselli, Eto. Allenatore Salvatore Colantuono

Serie A Women, 10ª giornata

Sabato 17 gennaio

Parma-Milan 0-0

Fiorentina-Genoa 1-1

45+4' Severini (F), 90+1' Georgsdottir (G)

Napoli Women-Como Women 0-0

Domenica 18 gennaio

Roma-Sassuolo ore 12:30

Ternana Women-Lazio ore 15:00

Inter-Juventus ore 15:30 (diretta RaiSport e RaiPlay)

Classifica - Roma 22, Fiorentina 18*, Juventus 17, Como Women 16*, Inter 15, Lazio 15,, Milan 14*, Napoli Women 14*, Sassuolo 9, Parma 8*, Genoa 7*, Ternana Women 4

*una gara in più