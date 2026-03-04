Kakà e il Milan: "Da calciatore studiavo i dirigenti. Ora mi occupo di marketing, magari in futuro..."
Kakà e il Milan, un amore mai finito. Nell’intervista rilasciata oggi a La Gazzetta dello Sport, l’ex fantasista brasiliano ha anche ipotizzato un ritorno, in futuro, in un’altra veste. Dapprima Ricardo Izecson dos Santos Leite - questo il suo nome completo -, ha ricordato i dirigenti avuti in rossonero e non solo: “Ho avuto buoni maestri: Berlusconi, Galliani, Braida, Leonardo, senza dimenticare Florentino Perez a Madrid”.
Poi, però, ha raccontato la sua attualità e l’idea, in futuro, di poter aprire un nuovo capitolo in rossonero: “Da giocatore studiavo il loro lavoro, adesso mi occupo di marketing sportivo e chissà che cosa potrebbe succedere nei prossimi anni. Il rapporto con il Milan è stato e sarà sempre speciale per me".
