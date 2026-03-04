Ultimi mesi all'Inter per De Vrij: per l'anno prossimo ci pensa l'Olympiacos

Stefan de Vrij sta giocando gli ultimi mesi della sua carriera con la maglia dell'Inter. Il contratto dell'olandese terminerà a giungo e la società non sembra essere intenzionata a rinnovare il suo accordo. Secondo quanto riportato da Sport24, per lui potrebbe presentarsi un'opportunità in Grecia con l'Olympiacos. Il club di Atene sta valutando la possibilità di fare una proposta al classe '92 per la stagione 2026-2027.

In carriera il 34enne vanta 292 presenze e 13 gol con l'Inter, 154 apparizioni e 6 reti con il Feyenoord, 118 gettoni e 10 centri con la Lazio e una partita con l'Under 21 degli olandesi. Inoltre è sceso in campo 77 volte con i Paesi Bassi, segnando 4 gol. A queste vanno aggiunte le 3 gare con l'Under 16, le 18 con l'Under 17, le 9 con l'Under 19, quella con l'Under 20 e le 12 con l'Under 21.