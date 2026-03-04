TMW
Roma, Dybala torna al lavoro: il punto in vista del Genoa. Ferguson vola a Brighton
Dopo un giorno di permesso per la nascita di sua figlia, Paulo Dybala è tornato al lavoro con i suoi compagni in casa Roma. L’attaccante argentino, nella seduta svolta questa mattina, Dybala ha seguito un lavoro personalizzato.
Sempre a parte Matias Soule e Mario Hermoso: entrambi restano in dubbio per la partita con il Genoa. Si è sottoposto a terapie Artem Dovbyk.
Novità per quanto riguarda Evan Ferguson: in accordo con la Roma, l'attaccante irlandese è volato a Brighton per sostenere delle visite specialistiche.
