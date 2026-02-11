Domani Wolfsburg-Juventus: Canzi deve rinunciare a Salvai. Rosucci in dubbio
Nel pomeriggio di domani, ore 18:45, la Juventus sarà impegnata in casa del Wolfsburg per la gara d'andata dei play off di Women's Champions League e questa mattina sul campo di Vinovo la squadra di Max Canzi ha svolto l'ultimo allenamento prima della partenza. La squadra bianconera per la sfida in terra tedesca dovrà fare sicuramente a meno della centrale Cecilia Salvai a causa di un problema muscolare, mentre la duttile Martina Rosucci - che può giocare sia in mezzo al campo sia in difesa - è in dubbio a causa di un pestone rimediato in allenamento.
Canzi dunque rischia di dover fare a meno di due veterane, fra cui la capitana Rosucci, per una sfida che dirà molto sul futuro europeo della squadra di Torino.
Di seguito il quadro dei playoff e dei quarti di finale:
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - PLAYOFF
Gare d’andata
Mercoledì 11 febbraio
Atletico Madrid-Manchester United 18:45
Paris FC-Real Madrid 21:00
Mercoledì 12 febbraio
Wolfsburg-Juventus 18:45
OH Leuven-Arsenal 21:00
Gare di ritorno
Mercoledì 18 febbraio
Real Madrid-Paris FC 18:45
Arsenal-OH Leuven 21:00
Giovedì 19 febbraio
Juventus-Wolfsburg 18:45
Manchester United-Atletico Madrid 21:00
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - QUARTI DI FINALE
Mercoledì 18 febbraio
Atletico Madrid - Manchester United vs Bayern Monaco
Paris FC - Real Madrid vs Barcellona
OH Leuven - Arsenal vs Chelse
Wolfsburg - Juventus vs Olympique Lione
