TMW Domani Wolfsburg-Juventus: Canzi deve rinunciare a Salvai. Rosucci in dubbio

Nel pomeriggio di domani, ore 18:45, la Juventus sarà impegnata in casa del Wolfsburg per la gara d'andata dei play off di Women's Champions League e questa mattina sul campo di Vinovo la squadra di Max Canzi ha svolto l'ultimo allenamento prima della partenza. La squadra bianconera per la sfida in terra tedesca dovrà fare sicuramente a meno della centrale Cecilia Salvai a causa di un problema muscolare, mentre la duttile Martina Rosucci - che può giocare sia in mezzo al campo sia in difesa - è in dubbio a causa di un pestone rimediato in allenamento.

Canzi dunque rischia di dover fare a meno di due veterane, fra cui la capitana Rosucci, per una sfida che dirà molto sul futuro europeo della squadra di Torino.

Di seguito il quadro dei playoff e dei quarti di finale:

WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - PLAYOFF

Gare d’andata

Mercoledì 11 febbraio

Atletico Madrid-Manchester United 18:45

Paris FC-Real Madrid 21:00

Mercoledì 12 febbraio

Wolfsburg-Juventus 18:45

OH Leuven-Arsenal 21:00

Gare di ritorno

Mercoledì 18 febbraio

Real Madrid-Paris FC 18:45

Arsenal-OH Leuven 21:00

Giovedì 19 febbraio

Juventus-Wolfsburg 18:45

Manchester United-Atletico Madrid 21:00

WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - QUARTI DI FINALE

Mercoledì 18 febbraio

Atletico Madrid - Manchester United vs Bayern Monaco

Paris FC - Real Madrid vs Barcellona

OH Leuven - Arsenal vs Chelse

Wolfsburg - Juventus vs Olympique Lione