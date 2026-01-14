Ufficiale Sassuolo, finisce dopo sei mesi l'esperienza di Spugna in panchina: risolto il contratto

L’esperienza di Alessandro Spugna sulla panchina del Sassuolo è durata appena sei mesi. L’eliminazione ai gironi in Serie A Women’s Cup, il rendimento non esaltante in campionato (nove punti in nove gare e il nono posto in classifica) e in Coppa Italia Femminile con l’eliminazione agli ottavi di finale per mano del Napoli Women, hanno infatti portato il club emiliano a voltare pagina risolvendo il contratto con l’ex tecnico della Roma. Questo il comunicato dei neroverdi:

"Il Sassuolo Calcio comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con l’allenatore della Prima Squadra Femminile Alessandro Spugna. La società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto in questi mesi sulla panchina neroverde e gli augura le migliori fortune umane e professionali. Il Club comunicherà nei prossimi giorni le scelte relative alla guida tecnica della Prima Squadra Femminile".

Spugna dai suoi canali social ha invece commentato così la fine dell'avventura al Sassuolo: "Non sempre ambizioni, idee e obiettivi trovano la stessa direzione. Grazie di cuore alle ragazze e allo staff per questi sei mesi di lavoro insieme".