Natali: "La Fiorentina non è affidabile. Rugani? Veniva da un periodo di inattività"

Intervistato da Radio Firenzeviola, Cesare Natali ha commentato il momento della formazione di Paolo Vanoli, sconfitta ieri a Udine: "Mi sembra abbastanza scontato dire che la Fiorentina non è affidabile. Ci sono state situazioni in cui sembrava fosse il momento per uscire, poi dopo partite come quella di ieri ti rendi conto che bisognerà stare sul pezzo fino all'ultima giornata. Perché si può perdere, ma farlo con questo margine e dopo quella prestazione passiva è preoccupante. L'Udinese è una squadra difficile da affrontare e i gol sono sbavature di Rugani, dispiace perché è un ragazzo per bene che è arrivato a Firenze per dare una mano e poi è stato coinvolto nelle situazioni dei gol. Ma in generale è una squadra un po' svagata, i giocatori si saranno mentalizzati per una situazione difficile ma è chiaro che ogni partita fa la differenza e mi auguro che si rimettano in carreggiata. Per me i valori della Fiorentina non sono così distanti da quelli del Como e l'ha dimostrato battendoli. Ma ieri si è visto tutto il contrario ed è una questione di superficialità, mentale".

Come mai la Fiorentina prende così tanti gol su palla inattiva?

"Io ho fatto l'epoca dei marcatori a uomo quindi c'erano tutte marcature fisse. Oggi non te lo puoi permettere perché si fanno i blocchi e in più io oggi non potrei mai giocare perché col VAR mi fischierebbero un rigore a partita (sorride, ndr). Per questo tanti preferiscono la zona ma devi avere giocatori forti a cercare la palla, non solo di testa. Si lavora meno a livello individuale, bisogna leggere la traiettoria andando a prenderla quando la palla è alta. Non è solo una questione di essere alti ma di avere il tempo giusto".

Rugani protagonista negativo: come mai?

"Sicuramente veniva da un periodo di inattività quindi sai già prima che fai fatica, un difensore però può fare 90 minuti anche dopo un periodo fermo. La condizione la trovi giocando. Dal punto di vista tattico invece credo Vanoli lo volesse mettere nella migliore condizione possibile proteggendolo in una difesa a tre, dall'altra parte se stai facendo bene non ha senso cambiare. L'allenatore più bravo è quello che fa sentire bene i propri giocatori. Con il senno di poi è stato un azzardo, la prestazione negativa ci può stare ma non va colpevolizzato nessuno perché anche Vanoli avrà fatto quello che riteneva meglio per la Fiorentina".