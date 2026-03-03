Roma, ieri sera cena fra Gasperini e Totti: il ruolo pensato da Friedkin per l'ex fantasista

"Può essere anche una bella opportunità. La vedo bene, sinceramente". Così aveva parlato prima della gara contro la Juventus Gian Piero Gasperini. Il riferimento è al possibile ingresso di Francesco Totti all'interno dell'organigramma della Roma. Un ruolo da dirigente, non si sa se solo rappresentativo, ma certamente un ritorno per chi della società giallorossa è stata, ed è tutt'ora, un simbolo.

E si è parlato tanto di una possibile cena fra l'allenatore e lo stesso campione del mondo del 2006, che però non ha mai confermato lo stesso tecnico. "Ma quanto casino per questa cosa - aveva detto settimana scorsa -. Anche se fossimo andati a cena non ci sarebbe stato assolutamente nulla di male, perché è capitato tante volte di andare a cena con diverse persone".

E ieri sera questa cena c'è stata. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, i due si sarebbero incontrati nel famoso ristorante della capitale "Da Rinaldi al Quirinale". I Friedkin vorrebbero, si legge, che la sua posizione parta inizialmente da consulente esterno per poi inserirlo piano piano all'interno del club.