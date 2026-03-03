André al Milan, momento d'impasse: il presidente del Corinthians riflette sull'affare ora

Tra André e il Milan c'è una situazione di stasi. Secondo le ultime informazioni riportate da Sky Sport, infatti, le parti starebbero vivendo un momento di stallo sebbene il club rossonero abbia raggiunto l'accordo con il Corinthians per il trasferimento del centrocampista classe 2006. Si tratterebbe di un'operazione già conclusa da 15 milioni di euro più 2 di bonus, oltre al 70% dei diritti economici del giocatore.

Peccato che dopo lo scambio dei documenti e le firme, però, il presidente del club brasiliano Osmar Stabile si sia preso ancora del tempo per riflettere. Eppure i club avevano raggiunto l'intesa di base, con il giocatore di 19 anni che aveva dato il via libera per rinunciare anche alla quota personale del 30% dei diritti.

Sono ore importanti, perché resta da capire se il numero uno del Corinthians voglia o meno procedere con il trasferimento a titolo definivo di André. Una risposta arriverà nei prossimi giorni, nel frattempo il Milan in caso di risposta negativa potrebbe rivolgersi alla FIFA. Questo perché il club di Via Aldo Rossi sembrerebbe avere delle carte siglate dall'ufficio legale della società brasiliana. Mossa eventuale, da parte del club rossonero, per ottenere quantomeno un risarcimento in caso di operazione saltata.