Bari, marzo è il mese della verità: cinque sfide per costruire la salvezza

Marzo è il mese della verità per il Bari. Senza appelli, senza margini di errore. Come sottolinea il Quotidiano di Puglia, i biancorossi si giocano una fetta decisiva di salvezza in cinque partite concentrate in 18 giorni: Empoli al San Nicola, poi la trasferta di Pescara, la Reggiana in casa, l’infrasettimanale di Frosinone e infine la Carrarese prima della sosta per le nazionali. Uno sprint che sa di spareggio continuo.

La squadra di Moreno Longo arriva a questo tour de force con rinnovata fiducia dopo il successo di Marassi contro la Sampdoria: un 2-0 netto, costruito con solidità e concretezza. A segno Gabriele Moncini, al settimo centro stagionale, e Nicola Bellomo nel finale, a certificare una prestazione compatta, aggressiva, finalmente matura. Tre punti che hanno riportato il Bari a quota 25, agganciando Spezia e Virtus Entella e riavvicinando la zona salvezza diretta, ora distante quattro lunghezze.

Longo ha predicato equilibrio e “continuità”, parola chiave di questo finale di stagione. Anche perché l’Empoli, prossimo avversario, è a 31 punti ma reduce da un rendimento altalenante. Servirà sfruttare l’entusiasmo e confermare l’identità ritrovata, con il giusto mix tra nuovi innesti – ben sette titolari a Genova erano arrivati a gennaio – ed esperienza.

Le buone notizie arrivano anche dall’infermeria: Verreth va verso la convocazione, Dickmann è pronto al rientro.