Serie A Femminile, ancora un pareggio: tra Napoli e Como finisce 0-0
Si è conclusa senza grosse emozioni la sfida di Serie A Femminile, valida per la decima giornata, tra Napoli e Como. 0-0 il risultato finale che non permette alle comasche di accorciare sulle prime in classifica, mentre il Napoli resta invece in ottava posizione anche se non lontanissimo dalle big.
Serie A Women, 10ª giornata
Sabato 17 gennaio
Parma-Milan 0-0
Fiorentina-Genoa 1-1
45+4' Severini (F), 90+1' Georgsdottir (G)
Napoli Women-Como Women 0-0
Domenica 18 gennaio
Roma-Sassuolo ore 12:30
Ternana Women-Lazio ore 15:00
Inter-Juventus ore 15:30 (diretta RaiSport e RaiPlay)
Classifica - Roma 22, Fiorentina 18*, Juventus 17, Como Women 16*, Inter 15, Lazio 15,, Milan 14*, Napoli Women 14*, Sassuolo 9, Parma 8*, Genoa 7*, Ternana Women 4
*una gara in più