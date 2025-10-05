Udinese-Cagliari, le formazioni ufficiali: c'è Zaniolo con Davis. In difesa out Kristensen

È la sfida salvezza tra l’Udinese e il Cagliari quella che aprirà la domenica di questa sesta giornata di Serie A. Gli uomini di Kosta Runjaic vengono da due pesanti battute d’arresto contro Milan e Sassuolo, che sono andate parzialmente a vanificare l’ottima partenza di stagione. Dall’altra parte Pisacane sta pian piano trovando le giuste misure con la Serie A, avendo raccolto due vittorie e un pareggio nelle prime cinque partite. Queste le scelte ufficiali di formazione:

Udinese (3-5-2): Sava; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.

A disposizione: Venuti, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Palma, Buksa, Ehizibue, Ekkelenkamp, Zemura, Miller, Modesto.

Allenatore: Kosta Runjaic.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Ze Pedro, Mina, Obert; Deiola, Prati, Folorunsho; Esposito, Felici; Borrelli.

A disposizione: Ciocci, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Luperto, Adopo, Kilicsoy, Di Pardo, Cavuoti, Pavoletti, Luvumbo.

Allenatore: Fabio Pisacane.