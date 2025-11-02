Serie A Femminile, continua la quarta giornata: oggi puntati su Roma-Inter

La quarta giornata di Serie A Femminile entra nel vivo domenica 2 novembre con tre sfide che promettono spettacolo e gol. Dopo gli anticipi del sabato, che hanno visto Como battere il Genoa 2-1 e il Milan superare la Lazio 4-2, tocca ora alle grandi protagoniste del campionato scendere in campo.

Si parte alle 12:30 con Roma-Inter al “Tre Fontane”. Le giallorosse, ancora a punteggio pieno, vogliono confermarsi al vertice e continuare la loro marcia impeccabile. L’Inter, dal canto suo, cerca il colpo esterno per rilanciarsi e mettere fine al dominio capitolino: una sfida di tecnica e carattere tra due squadre che amano giocare a viso aperto.

Alle 15:00 la Juventus ospita la Ternana Women in una gara dal pronostico apparentemente chiuso ma tutt’altro che scontato. Le bianconere vogliono ritrovare continuità e gol, mentre la neopromossa Ternana andrà a Torino senza paura, alla ricerca dei primi punti della stagione.

Chiude il programma, alle 18:00, Sassuolo-Fiorentina, un confronto tra due formazioni ambiziose e in cerca di riscatto. Le emiliane vogliono sfruttare il fattore campo, le viola puntano a tornare protagoniste.

SERIE A WOMEN, 4ª giornata

Parma-Napoli Women 1-1

30' Muth (N), 63' Distefano (P)

Milan-Lazio 4-2

2' e 18' Van Dooren (M), 28' e 53' Piemonte (L), 41' Renzotti (M), 78' Ileh (M)

Sabato 1 novembre

Como Women-Genoa 2-1

34’ rin Tischler (C), 45’+5’ Pavan (C), 79’ Cinotti (G)

Domenica 2 novembre

Ore 12:30 - Roma-Inter

Ore 15:00 - Juventus-Ternana Women

Ore 18:00 - Sassuolo-Fiorentina

CLASSIFICA: Roma 9, Napoli Women 7*, Milan 6*, Lazio 6*, Como Women 6*, Inter 5, Parma 5*, Juventus 4, Sassuolo 4, Fiorentina 4, Genoa 3*, Ternana Women 0

* una gara in più