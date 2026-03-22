Como, Nico Paz cerca il gol in casa e mette un record nel mirino. Poi sceglierà il Real Madrid

Da mesi Nico Paz incanta lontano da casa, ma davanti al pubblico del Sinigaglia il gol manca da tempo. L’ultima rete interna risale al 19 ottobre 2025, nella sfida contro la Juventus, quando il talento argentino firmò una prestazione completa con assist e sigillo personale, chiudendo la partita con una giocata delle sue. Da allora sono arrivati altri centri, ma sempre in trasferta, compreso quello realizzato a San Siro contro il Milan, mentre nelle ultime quattro gare è rimasto a secco anche di assist.

Nonostante questo, i numeri stagionali restano di altissimo livello. Paz ha partecipato a quindici reti del Como tra gol e passaggi decisivi, eguagliando il totale dello scorso campionato, ma con un bilancio diverso. Oggi contro il Pisa, in una sfida pesante per la corsa europea, può migliorare il proprio record personale e raggiungere la doppia cifra in Serie A, traguardo che lo porterebbe accanto a Douvikas e nella storia recente del club, dove solo Borgonovo riuscì a chiudere in doppia cifra negli anni Ottanta.

Sul suo futuro resta l’ombra del Real Madrid. Nel contratto firmato nel 2024 è previsto un diritto di riacquisto a favore dei blancos, oltre a una percentuale sulla futura rivendita. A Madrid osservano con attenzione, ma non è escluso che il giocatore possa restare ancora a Como per continuare a crescere, soprattutto in caso di qualificazione alle coppe. Intanto il club si guarda avanti e ha già inserito Baturina, altro talento su cui Fabregas punta per il presente e per il futuro. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.