Napoli, dal Belgio: Lukaku può tornare all'Anderlecht. C'è già un indizio per il futuro

Nonostante un contratto ancora in essere per la prossima stagione, il futuro di Romelu Lukaku al Napoli continua a essere oggetto di voci e indiscrezioni. Negli ultimi mesi l’attaccante è stato accostato a diverse destinazioni, con particolare insistenza per offerte provenienti dall’Arabia Saudita e dalla Turchia, ma dal Belgio emergono segnali che potrebbero portare a uno scenario completamente diverso.

Secondo quanto riportato dal portale Voetbalkrant, tra le possibilità da non escludere ci sarebbe anche un ritorno all’Anderlecht, club in cui Lukaku è cresciuto e al quale è sempre rimasto molto legato. Un legame che va oltre l’aspetto sportivo e che potrebbe pesare nelle valutazioni sul futuro.

Alcuni indizi arrivano anche fuori dal campo. Nei giorni scorsi il centravanti è stato visto al centro sportivo dell’Anderlecht per seguire una partita del figlio Romeo con la squadra Under B, mentre in parallelo starebbe completando la costruzione di una nuova abitazione a Dilbeek, località situata a pochi chilometri dallo stadio del club belga.

Segnali che non rappresentano certezze, ma che contribuiscono ad alimentare le speculazioni sul domani dell’attaccante. Il Napoli osserva, consapevole che la prossima estate potrebbe aprire nuovi scenari.