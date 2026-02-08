Lecce-Udinese 2-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gabriel, Gaspar, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti (68' Banda), Gandelman (92' Siebert), Sottil (78' N'Dri); Cheddira (78' Stulic). All.: Di Francesco
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue (86' Kabasele), Miller (64' Zaniolo), Karlstrom (92' Buksa), Zemura; Ekkelenkamp (86' Zarraga), Atta; Bayo (64' Gueye). All.: Runjaic
Arbitro: Rapuano
Marcatori: 5' Gandelman (L), 26' rig. Solet (U), 90' Banda (L)
Ammoniti: Bertola (U), Banda (L), Gueye (U)
